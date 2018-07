Beach volley, World Tour 2018 Agadir. Il derby è di Menegatti/Orsi Toth: è finale tre anni dopo Antalya. Gradini/Scampoli per il bronzo

Tre anni meno un mese sono trascorsi dalla penultima finale (vinta per l’unico successo italiano della storia del World Tour al femminile) disputata da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth a Sochi e 34 mesi dall’ultima finale disputata dalle due azzurre assieme ad Antalya in Turchia con la sconfitta nell’atto conclusivo contro Slukova/Hermannova. Menegatti/Orsi Toth, al rientro dopo la vicenda doping che ha coinvolto la giocatrice pugliese, si riprendono di autorità una finale di World Tour e alle 17.30 giocheranno per il titolo del torneo 2 Stelle di Agadir contro la vincente della sfida in corso tra le ceche Bonnerova/Nakladalova e le lettoni Lece/Liepinlauska.

Nella semifinale tutta italiana Menegatti/Orsi Toth hanno avuto la meglio in due set contro le sorprendenti e promettenti Gradini/Scampoli che disputeranno alle 16.30 la prima finale per il terzo posto della carriera. A senso unico la sfida tra le due coppie azzurre: dominio assoluto delle più esperte nel primo set, nel quale Menegatti/Orsi Toth hanno preso subito il largo vincendo 21-13, più equilibrato il secondo parziale con il successo della coppia rientrante con il punteggio di 21-16.

Quarti di finale femminili: Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Friedl/Strauss (Aut) 2-0 (21-15, 21-13), Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu)-Lece/Liepinlauska (Lat) 0-2 (19-21, 13-21), Gradini/Scampoli (Ita)-Ozolina/Caica (Lat) 2-1 (18-21, 21-15, 15-13), Birlova/Ukolova (Rus)-Menegatti/Orsi Toth (Ita) 1-2 (21-17, 18-21, 10-15)

Semifinali femminili: Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Lece/Liepinlauska (Lat), Gradini/Scampoli (Ita)-Menegatti/Orsi Toth (Ita) 0-2 (13-21, 16-21)

Quarti di finale maschili: Capogrosso/Azaad (Arg)-Solhaug/Retterholt (Nor) 2-0 821-11, 21-14), Huber/Dressler (Aut)-Solovejs/Finsters (Lat) 2-0 (21-18, 21-16), Hudyakov/Bykanov (Rus)-Smedins/Regza (Lat) 2-0 821-14, 21-16), Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Abell/Thomsen (Den) 2-1 (21-13, 21-23, 15-12).

Semifinali maschili: Capogrosso/Azaad (Arg)-Huber/Dressler (Aut), Hudyakov/Bykanov (Rus)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)