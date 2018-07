Pallanuoto, Europei 2018: Italia-Germania, esordio sulla carta facile per il Settebello

Inizia l’appuntamento più importante di questo 2018 per il Settebello di Sandro Campagna: gli Europei di pallanuoto maschile scattano domani in quel di Barcellona (Spagna) con la prima giornata dei gironi preliminari. Esordio sulla carta piuttosto facile per il Settebello che sfida la Germania nel primo incontro del raggruppamento A: appuntamento alle 18.30.

“La Germania è una squadra in crescita ed è forte fisicamente. A Cosenza ha giocato alla pari per buona parte della partita. Peraltro l’esordio è sempre molto delicato e potrebbe rivelarsi insidioso se non lo approcciassimo nel modo corretto” le parole di Sandro Campagna alla vigilia. Gli azzurri infatti hanno affrontato pochissimi giorni fa la nazionale teutonica: nel Torneo amichevole di Cosenza, in terra calabra, il Settebello vinse nettamente per 13-5. Anche l’ultimo precedente ufficiale è piuttosto recente: a febbraio 16-4 a Palermo nel girone eliminatorio di Europa Cup.

Fondamentale comunque partire al meglio per gli azzurri, che sono carichi e concentrati per questa manifestazione, che lancerà verso 2019-2020, biennio che comprenderà Mondiali ed Olimpiadi. Come detto da Campagna l’approccio sarà molto importante: nel match successivo infatti arriva subito un punto di svolta, gli italiani sfidano l’Ungheria, con la quale si deciderà ovviamente la vetta del raggruppamento.

I convocati dell’Italia: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo e Nicholas Presciutti (AN Brescia), Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Valentino Gallo e Gianmarco Nicosia (BPM Sport Management), Alessandro Velotto (CC Napoli), Michael Alexandre Bodegas, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique Gonzalo, Guillermo Molina Rios (Pro Recco), Vincenzo Renzuto Iodice (Jug Dubrovnik).













