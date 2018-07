Beach volley, Mondiali Under 20 Nanjing. L’Italia c’è anche al maschile! Che bravi Di Silvestre/Marchetto: è main draw

Saranno due le coppie a rappresentare l’Italia nel tabellone principale del Mondiale Under 20 in programma a Nanjing in Cina. Un grande risultato, tutt’altro che scontato, per Alberto Di Silvestre e Tobia Marchetto che sono riusciti a superare due turni di qualificazione contro e ad essere una delle quattro coppie qualificate per il tabellone principale.

Nella prima sfida di giornata gli azzurri si sono trovati di fronte la coppa israeliana Hadar/Elazar che al primo turno avevano eliminato i cinesi Chang/Luo. Partita impeccabile degli azzurri che hanno sconfitto con un secco 2-0 (21-10, 21-18) la coppia israeliana concedendo qualcosa solo nel finale del match. Nella seconda partita, quella decisiva per l’ingresso nel main draw, Di Silvestre/Marchetto avevano di fronte una coppia solida come quella olandese composta da De Grooot e Damen e sono riusciti a vincere una partita tiratissima con un sofferto 2-0: 22-20, 21-19 i parziali che regalano alla coppia azzurra l’ingresso nel tabellone principale.

Primo turno qualificazioni maschili: Hajos/Stréli (Hun)-Gibbs/Titus (Usa) 2-1 (15-21, 21-15, 15-8), Jimenez/Seminario (Per)-Lucas Sampaio/Joao Pedro (Bra) 0-2 (10-21, 10-21), Hadar/Elazar (Isr)-Chang/Luo (Chn) 2-1 (23-25, 21-11, 15-13), Palmaro/Lanteri (Mon)-Horikawa/Adachi (Jpn) 2-1 (21-17, 15-21, 16-14), Sting/Landers (Aus)-Jeffrey/Mcmanaway (Nzl) 0-2 (16-21, 19-21).

Secondo turno qualificazioni maschili: Heidari/Shekar (Iri)-Hajos/Stréli (Hun) 0-2 (18-21, 7-21), Verbeek/Losier (Can)-Benes/Maixner (Cze) 0-2 (18-21, 12-21), Ozdemir/Cebeci (Tur)-Schneider/Pfretzschner (Ger) 0-2 (23-25, 15-21), Lucas Sampaio/Joao Pedro (Bra)-Pavliuk/Sviridov (Ukr) 1-2 (21-15, 17-21, 15-17), Jansons/Klavins (Lat)-Jeffrey/Mcmanaway (Nzl) 2-0 (21-19, 21-18), Di Silvestre/Marchetto (Ita)-Hadar/Elazar (Isr) 2-0 (21-10, 21-18), Palmaro/Lanteri (Mon)-De Groot/Damen (Ned) 0-2 (forfeit squadra A), Leon/Jurado (Ecu)-Shekunov/Veretiuk (Rus) 0-2 (10-21, 11-21).

Terzo turno qualificazioni maschili: Hajos/Stréli (Hun)-Benes/Maixner (Cze) 2-1 (21-16, 19-21, 15-12), Schneider/Pfretzschner (Ger)-Pavliuk/Sviridov (Ukr) 2-0 (21-19, 21-16), Jansons/Klavins (Lat)-Shekunov/Veretiuk (Rus) 0-2 (13-21, 18-21), Di Silvestre/Marchetto (Ita)-De Groot/Damen (Ned) 2-0 (22-20, 21-19)

Secondo turno qualificazioni femminili: Luiza/Cristiele (Bra)-Munar/González (Esp) 1-2 (7-21, 21-19, 5-21), Gregory/Taylor (Aus)-Maor/Ben Shlomo (Isr) 1-2 (21-10, 13-21, 11-15), Orbán/Tátrai (Hun)-Tebeim/Ravo (Van) 2-0 (21-12, 21-10), Zhuk/Rubilko (Kaz)-Harvey/Kraft (Usa) 0-2 (16-21, 21-23), Allison-Carnie/Sadlier (Nzl)-Alan/Sari (Tur) 2-0 (21-17, 21-11), Movchan/Ludkova (Rus)-Law-Heese/Safar (Can) 2-0 (21-15, 21-18).

Terzo turno qualificazioni femminili: Brailko/Namike (Lat)-Munar/González (Esp) 1-2 (21-12, 18-21, 8-15), Maor/Ben Shlomo (Isr)-Orbán/Tátrai (Hun) 0-2 (16-21, 11-21), Harvey/Kraft (Usa)-Allison-Carnie/Sadlier (Nzl) 2-0 (21-15, 21-12), Alvarez/Moreno (Esp)-Movchan/Ludkova (Rus) 2-0 (21-19, 21-14)