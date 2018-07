Basket, Italia sperimentale: Meo Sacchetti convoca 16 giocatori per un raduno a Treviso e un torneo a Vicenza

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Meo Sacchetti ha convocato per la fine di luglio 16 giocatori che andranno a far parte della Nazionale Sperimentale, che sosterrà un raduno alla Ghirada di Treviso alla fine di luglio e un torneo a Vicenza all’inizio di agosto.

Sono stati chiamati da Sacchetti i seguenti giocatori: Nicola Akele, Davide Alviti, Riccardo Bolpin, Luca Campogrande, Leonardo Candi, Francesco Candussi, Niccolò De Vico, Daniel Donzelli, Pierpaolo Marini, Andrea Mezzanotte, Pierfrancesco Oliva, Andrea Pecchia, Giampaolo Ricci, Michele Ruzzier, Michele Serpilli, Matteo Tambone.

Dei 16 giocatori citati, due, Akele e Oliva, arrivano direttamente dalle loro esperienze di NCAA negli States; sei giocatori hanno disputato l’ultima stagione in club di Serie A2, i restanti otto in club di Serie A.

La Sperimentale si radunerà alla Ghirada dal 23 luglio al 1° agosto, si trasferirà a Vicenza il 2 agosto e dal 3 disputerà un torneo a cinque: le avversarie saranno Olanda, USA East Coast All Stars, Germania e Oklahoma State University. Le USA East Coast All Stars sono una formazione di giocatori NCAA della costa Est degli Stati Uniti allenata da Larry Brown, che pochi giorni dopo raggiungerà Torino per il raduno dell’Auxilium Fiat, di cui è da poche settimane allenatore.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni / Livephotosport.it