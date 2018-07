Beach volley, Mondiali Under 19 Nanjing. Russia padrona: altra doppietta iridata per il vivaio più forte del mondo

La Russia si conferma la nazionale più forte al mondo a livello giovanile, piazzando l’ennesima doppietta in un campionato riservato agli Under. I russi erano abituati a vincere in coppia i titoli europei ma stavolta a piazzare la doppietta sono proprio loro con Shekunov/Veretiuk, che in due settimane si laureano campioni continentali Under 20 e campioni mondiali Under 19, così come Bocharova/Voronina, che si sono imposte nella rassegna iridata di Nanjing dopo la vittoria europea sulla sabbia di casa ad Anapa.

In campo maschile Shekunov/Veretiuk hanno vinto una finale di ottimo livello 2-0 (21-18, 21-19) contro i combattivi tedeschi Pfretzschner/John, vere rivelazioni del torneo. Terzo gradino del podio ancora per la Russia con Gusev/Shustrov che si sono imposti 2-0 (21-18, 21-16) contro gli argentini Zelayeta/Amieva.

In campo femminile Bocharova/Voronina hanno recitato alla perfezione il ruolo di favorite del torneo battendo, al termine di una finale tiratissima, un’altra delle coppie più attese della vigilia, le olandesi Schoon/Van Driel con un sofferto 2-1 (19-21, 21-19, 15-13) in rimonta. Terzo gradino del podio per la Spagna con Alvarez/Moreno che hanno battuto 2-1 (10-21, 21-18, 15-12) le statunitensi Newberry/Sparks.