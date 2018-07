Beach volley, Mondiale Under 19 Nanjing. Solo Europa in finale, domani si assegnano i titoli: sarà ancora doppietta Russia?

L’Europa domina a livello giovanile. Sono quattro le coppie del Vecchio Continente nelle finali nella edizione 2018 del Campionato Mondiale Under 19 che si disputeranno domattina a Nanjing in Cina. Non ci sono gli Stati Uniti, non c’è il Brasile, c’è la “solita” straripante Russia con una coppia nella finale maschile e una nella finale femminile, c’è la Germania e c’è l’Olanda a ribadire una crescita di due movimenti ormai da considerare fra i migliori al mondo.

Nelle semifinali maschili di oggi il derby russo è andato a Shekunov/Veretiuk, freschi campioni europei Under 20, che hanno battuto 2-0 (24-22, 21-19) Gusev/Shustrov, mentre nell’altra semifinale la coppia tedesca Pfretzschner/John ha sconfitto 2-1 (21-16, 10-21, 15-9) gli argentini Zelayeta/Amieva.

Hanno faticato molto di più le super favorite russe Bocharova/Voronina in campo femminile per battere 2-1 (21-16, 18-21, 15-8) le spagnole Alvarez/Moreno, mentre le olandesi Schoon/Van Driel hanno superato 2-0 (21-13, 21-16) le statunitensi Newberry/Sparks. Da notare che tre delle quattro coppie semifinaliste nel torneo femminile sono quelle che hanno sconfitto Scampoli/Bertozzi, il cui diciassettesimo posto acquista sicuramente maggior valore con questo dato.

Il programma di domani prevede alle 11 la finale per il terzo posto maschile Gusev/Shustrov-Zelayeta/Amieva, alle 12 la finale per il terzo posto femminile Alvarez/Moreno-Newberry/Sparks, alle 13 la finale maschile Shekunov/Veretiuk-Pfretzschner/John e alle 14 la finale femminile Bocharova/Voronina-Schoon/Van Driel.

Quarti di finale maschili: Shekunov/Veretiuk (Rus)-Phichakon/Phanupong (Tha) 2-0 (21-16, 21-13), Gusev/Shustrov (Rus)-Bintang/Danang (Ina) 2-1 (21-15, 14-21, 15-13), Bello/Bello (Eng)-Zelayeta/Amieva (Arg) 1-2 (15-21, 21-18, 21-23), Poznanski/Miszczuk (Pol)-Pfretzschner/John (Ger) 0-2 (14-21, 14-21).

Ottavi di finale femminili: Munar/González (Esp)-Newberry/Sparks (Usa) 0-2 (23-25, 14-21), Betschart/Baumann (Sui)-Pawarun/Thatsarida (Tha) 2-0 (21-19, 22-20), Dong/Hang (Chn)-Canedo/Nicole (Bol) 2-0 (22-20, 21-19), Schoon/van Driel (Ned)-Thamela/Anne Karolayne (Bra) 2-0 (21-16, 21-14), Vermette/Roskic (Can)-Kunst/Grüne (Ger) 2-1 (17-21, 21-19, 15-11), Bocharova/Voronina (Rus)-Dashevska/Rylova (Ukr) 2-0 (21-13, 23-21), Harvey/Kraft (Usa)-Álvarez/Moreno (Esp) 0-2 (18-21, 12-21), Cao/Zeng (Chn)-Gierczynska/Jundzill (Pol) 1-2 (21-15, 13-21, 6-15).

Quarti di finale femminili: Newberry/Sparks (Usa)-Betschart/Baumann (Sui) 2-1 (22-24, 21-9, 15-6), Dong/Hang (Chn)-Schoon/van Driel (Ned) 0-2 (13-21, 12-21), Vermette/Roskic (Can)-Bocharova/Voronina (Rus) 0-2 (17-21, 17-21), Álvarez/Moreno (Esp)-Gierczynska/Jundzill (Pol) 2-0 (23-21, 21-15).