Beach volley, World Tour 2018 Gstaad. LUPO/NICOLAI: SECONDO MAJOR DA PODIO! Rimonta da brivido nella finalina: gli azzurri sono tornati!

Una rimonta da brivido, il secondo podio nel secondo Major Series della stagione. Paolo Nicolai e Daniele Lupo superano in fretta la delusione per non essere riusciti a centrare la seconda finale consecutiva nei Major Series stagionali e conquistano un grande terzo posto che è il modo migliore per preparare il campionato europeo che scatta domani e nel quale saranno chiamati a difendere il successo ottenuto nelle ultime due stagioni.

Anche nella finale per il terzo posto con gli statunitensi Crabb/Gibb, che avevano vinto la prima sfida diretta del torneo proprio con gli azzurri, le emozioni non sono mancate. E’ stata una partita bella, lunga e ricca di colpi di scena che ha visto ancora una volta gli statunitensi, come in semifinale contro Mol/Sorum, capitolare dopo aver sprecato tre match ball (in semifinale uno solo).

Crabb/Gibb nel primo set, dopo un avvio equilibrato, prendono il largo nella parte centrale (15-10), Lupo/Nicolai provano la rimonta (17-16) ma nel finale gli statunitensi giocano meglio e vincono 21-17. Nel secondo set gli azzurri reagiscono e partono forte (6-3 e 9-5) ma subiscono un parziale di 0-3 che riapre tutto. Gli azzurri sono bravi a mantenere la calma e a piazzare il break decisivo di 5-1 che li manda sul 15-10 prima e poi sul 18-11 per il 21-16 conclusivo.

Nel tie break parte ancora una volta meglio la coppia italiana (3-1) che resta avanti fino all’8-6, poi un errore di Nicolai permette il sorpasso agli statunitensi (9-10). Si gioca punto a punto: Crabb/Gibb hanno tre match ball annullati da Lupo con un diagonale vincente e con un mano fuori e da Nicolai con una gran botta. Gli azzurri hanno tre possibilità e ci pensa Lupo con una difesa e contrattacco a riportare l’Italia sul podio di un torneo del World Tour dopo cinque mesi di digiuno: a salire sono sempre loro, Lupo/Nicolai, terzi nel Major Series di Gstaad dopo il secondo posto di Fort Lauderdale. In campo ora nella finale che vale la vittoria Herrera/Gavira e Mol/Sorum.

Così i quarti di finale femminili: Humana-Paredes/Pavan (Can)-Klineman/Ross (Usa) 2-0 (21-15, 21-15), Larsen/Stockman (Usa)-Agatha/Duda (Bra) 1-2 (22-20, 15-21, 7-15), Laboureur/Sude (Ger)-Murakami/Ishii (Jpn) 2-0 (28-26, 21-11), Hermannova/Slukova (Cze)-Bansley/Wilkerson (Can) 0-2 (15-21, 18-21).

Semifinali femminili (domani): Humana-Paredes/Pavan (Can)-Agatha/Duda (Bra), Laboureur/Sude (Ger)-Bansley/Wilkerson (Can)