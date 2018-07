Finale Francia-Croazia, Didier Deschamps: “E’ un gran privilegio giocare questa partita. Rispetto a due anni fa abbiamo più qualità”

Domani è il gran giorno della Finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia tra Francia e Croazia. A Mosca (ore 17.00) si deciderà il destino delle compagini che si affronteranno a viso aperto per puntare al titolo iridato e porre il proprio sigillo nella storia.

I transalpini, per la terza volta nell’atto conclusivo, partono coi favori del pronostico. La squadra di Didier Deschamps era tra le candidate al successo finale alla vigilia ed ha mantenuto le attese mettendo in mostra solidità, compattezza e tanta qualità. “È già un grande piacere e un enorme privilegio poter giocare una partita del genere. Non c’è niente di più bello e più importante quando sei un giocatore professionista che giocare una finale di Coppa del Mondo. Ci siamo assicurati di prepararla nel miglior modo possibile. Le tre parole importanti sono serenità, fiducia e concentrazione. Ci vuole un buon mix per preparare la partita di domani“, ha dichiarato nella conferenza stampa odierna il ct francese.

Un gruppo molto diverso da quello che seppe arrivare in Finale negli Europei 2016, in casa, contro il Portogallo, venendo poi sconfitto dai lusitani: “Ci sono 14 nuovi giocatori. Anche se hanno meno esperienza, hanno la qualità“. E guardando agli avversari, il tecnico dei Blues ha sottolineato: “I giocatori croati hanno esperienza di club e sono giocatori già maturi. In ciascuna delle nostre partite, abbiamo affrontato questa situazione con avversari che avevano più esperienza di noi“.

Atto conclusivo di una rassegna iridata che Deschamps ha vissuto nel 1998 da trionfatore, in campo, ma le sensazioni da allenatore sono diverse: “Quando sei sulla panchina, vivi attraverso i giocatori. La partita appartiene ai calciatori. Il mio successo è legato al loro. Quando sei un tecnico, la stanchezza è più mentale che fisica”, ha concluso l’ex mister della Juventus.













Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com