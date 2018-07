Beach volley, Mondiale Under 19. Di Silvestre/Marchetto vogliono il main draw. Bertozzi/Scampoli già nel tabellone principale

E’ una giornata lunga, complicata e piena di ostacoli quella che attende Alberto Di Silvestre e Tobia Marchetto, a caccia di un posto nel tabellone principale del campionato Mondiale Under 19 che prenderà il via questa notte a Nanjing in Cina. La coppia azzurra maschile parte dalle qualificazioni, a causa dei risultati non positivi ottenuti dalle coppie maschili nei Mondiali passati, mentre al femminile l’unica coppia italiana al via, Bertozzi/Scampoli, è già inserita nel tabellone principale e inizierà a giocare nella notte fra martedì e mercoledì.

Gli azzurri scenderanno in campo alle 6.15 per affrontare nel secondo turno delle qualificazioni la coppia vincente della sfida tra i cinesi Chang/Luo e gli israeliani Hadar/Elazar. In caso di successo Di Silvestre/Marchetto torneranno in campo alle 8.30 per affrontare la vincente del match fra gli olandesi De Groot/Damen e la vincente di Palmaro/Lanteri (Monaco)-Horikawa/Adachi (Giappone).

Primo turno qualificazioni maschili: Hajos/Stréli (Hun)-Gibbs/Titus (Hun), Jimenez/Seminario (Per)-Lucas Sampaio/Joao Pedro (Bra), Hadar/Elazar (Isr)-Chang/Luo (Chn), Palmaro/Lanteri (Mon)-Horikawa/Adachi (Jpn), Sting/Landers (Aus)-Jeffrey/Mcmanaway (Nzl).

Secondo turno qualificazioni maschili: Heidari/Shekar (Iri)-Winner Hajos/Stréli (Hun)-Gibbs/Titus (Usa), Verbeek/Losier (Can)-Benes/Maixner (Cze), Ozdemir/Cebeci (Tur)-Schneider/Pfretzschner (Ger), Winner Jimenez/Seminario (Per)-Lucas Sampaio/Joao Pedro (Bra)-Pavliuk/Sviridov (Ukr), Jansons/Klavins (Lat)-Winner Sting/Landers (Aus)-Jeffrey/Mcmanaway (Nzl), Di Silvestre/Marchetto (Ita)-Winner Hadar/Elazar (Isr)-Chang/Luo (Chn), Winner Palmaro/Lanteri (Mon)-Horikawa/Adachi (Jpn)-De Groot/Damen (Ned), Leon/Jurado (Ecu)-Shekunov/Veretiuk (Rus).

Secondo turno qualificazioni femminili: Luiza/Cristiele (Bra)-Munar/González (Esp), Gregory/Taylor (Aus)-Maor/Ben Shlomo (Isr), Orbán/Tátrai (Hun)-Tebeim/Ravo (Van), Zhuk/Rubilko (Kaz)-Harvey/Kraft (Usa), Allison-Carnie/Sadlier (Nzl)-Alan/Sari /Tur), Movchan/Ludkova (Rus)-Law-Heese/Safar (Can)