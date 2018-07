Beach volley, Europeo Under 20 Anapa. Troppo forti i russi per Cappio/Windisch: gli azzurri giocheranno per il bronzo

Stavolta i russi sono troppo forti per Paolo Cappio e Jakob Windisch che si arrendono nella semifinale delle’Europeo Under 20 di Anapa alla coppia di punta del movimento locale, Veretiuk/Shekunov e nel pomeriggio cercheranno di salire sul podio della competizione giovanile continentale.

Semifinale a senso unico con gli azzurri che probabilmente hanno pagato le grandi fatiche di ieri, arrendendosi quasi senza combattere alla solida coppia russa che aveva già evidenziato grandi qualità nei giorni scorsi e si è imposta 2-0. Nel primo set i russi hanno ben presto preso il largo vincendo 21-11, nel secondo parziale Cappio/Windisch hanno opposto resistenza fino al 5-5, poi la fuga dei russi (15-9) e la facile vittoria con il punteggio di 21-11. Nella finale per il terzo posto ancora Russia per gli azzurri: alle 14 gli avversari saranno Shustrov/Gusev, battuti in semifinale 2-1 (18-21, 30-28, 16-14) dai francesi Nicole/Platre

In campo femminile la sfida per l’oro sarà tra le russe Bocharova/Voronina (che ieri avevano eliminato nei quarto Orsi Toth/They) che stamattina in semifinale hanno battuto 2-0 (21-15, 30-28) le ceche Maixnerova/Stochlova e le polacche Gyerczinka/Jundzill che nella semifinale hanno avuto la meglio sulle svizzere Bobner/Gilardi 2-1 (21-14, 16-21, 15-10).