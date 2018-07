Volley femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: la Croazia si tinge d’oro, battuta la Grecia. Trionfo di Samantha Fabris

La Croazia ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Le ragazze di coach Frane Zanic hanno sconfitto la Grecia per 3-1 (25-16;25-13; 17-25; 25-14) nella Finale di Tarragona (Spagna) e hanno così conquistato il titolo con pieno merito. A fare la differenza una top player internazionale come Samantha Fabris (21 punti per l’opposto di Conegliano) e i sei muri di Samadan (13 punti totali). Alle elleniche non sono bastate le quotate Vasilantonaki (13) e Totsidou (12).













(foto Valerio Origo)