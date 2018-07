Beach Volley, Europeo 2018 Olanda. Si parte questa sera! Ed è subito Italia con Rossi e Caminati

Marco Caminati ed Enrico Rossi si prendono la copertina della prima giornata del Campionato Europeo itinerante in Olanda. Spetta ai due romagnoli aprire la kermesse continentale che vede 32 coppie al via nel tabellone maschile e altrettante nel tabellone femminile, con tre binomi italiani (oltre a Rossi/Caminati anche i campioni in carica Lupo/Nicolai e, in campo femminile, Menegatti/Giombini).

Rossi/Caminati saranno in campo questa sera alle 19.45 nell’Arena allestita al Marketplace di Apeldoorn contro i padroni di casa Boehlé/van de Velde, coppia nata a e cresciuta proprio ad Apeldoorn, che sarà motivatissima ed avrà tutto il pubblico a favore. Per gli azzurri è già una partita importantissima in chiave passaggio del turno. Si gioca con la vecchia formula del round robin, quindi girone all’italiana nella fase preliminare, la coppia prima classificata del girone si qualifica direttamente agli ottavi, la seconda e la terza ai sedicesimi, la quarta chiude al 25mo posto.

Boehlé/van de Velde hanno come risultato più importante ottenuto quest’anno il terzo posto nel torneo 1 Stella del World Tour giocato in casa ad Aalsmeer, hanno preso parte a 11 tornei del circuito mondiale in stagione, fermandosi per altre tre volte, Qinzhou, Aalsmeer a novembre (torneo vinto da Rossi e Caminati) e, il più prestigioso, a Lucerna, si sono fermati ai quarti di finale. Non ci sono precedenti fra le due coppie e il duo olandese da quando è assieme (10 mesi) non ha mai affrontato coppie azzurre, nonostante un’attività piuttosto frenetica (44 partite disputate fra tornei World Tour e Cev).

Rossi e Caminati arrivano alla sfida inaugurale della rassegna continentale con qualche tarlo. La sconfitta nel derby di Gstaad nella partita che valeva l’accesso agli ottavi con Abbiati/Andreatta ha sicuramente lasciato il segno nella mente degli azzurri che devono voltare pagina al più presto e questa sfida può essere la svolta per tornare ai livelli di tre mesi fa quando arrivò un prestigiosissimo settimo posto sulla sabbia di Huntington Beach con tutto il meglio del beach volley mondiale in campo.

Domani sarà il giorno del debutto anche per Lupo/Nicolai che devono passare dalla modalità superstar a Gstaad dove hanno conquistato il loro secondo podio stagionale, secondo anche in un Major Series alla funzione eliminatorie del campionato europeo nel quale sono chiamati a difendere il titolo. Gli azzurri iniziano la loro avventura alle 18.30 a Utrecht contro i serbi Kolaric/Basta che in stagione si sono presi tante soddisfazioni, soprattutto nel mese di maggio, prima quando hanno disputato la finale del 4 Stelle di Lucerna, perdendola con Mayer/Crabb ma guadagnando tanti punti a livello internazionale e poi quando hanno vinto il torneo 1 Stella di Aydin. I serbi si sono ben comportati anche la settimana scorsa ad Espinho quando sono usciti agli ottavi (dopo quattro vittorie consecutive tra qualificazioni e girone) con i grandi assenti di Olanda 2018, i tedeschi Thole/Wickler che sono letteralmente esplosi dopo la chiusura delle liste per l’iscrizione all’Europeo. Il torneo femminile scatterà martedì 17 con doppio impegno per Menegatti/Giombini, alle 13 contro le tedesche Laboureur/Sude, teste di serie numero 1 e alle 19.30 contro le polacche Kolosinska/Kociolek.

Il programma completo delle prime due giornate dell’Europeo. In campo solo le coppie del torneo maschile:

POOL D

Oggi 19:45 Apeldoorn Caminati/Rossi (Ita)-Boehlé/van de Velde (Ned)

Pool H

Domani 19:45 Utrecht Varenhorst/Bouter (Ned)-Krou/Aye (Fra)

Domani 20:35 Utrecht Herrera/Gavira (Esp)-Winter/Hörl (Aut)

Pool G

Domani 20:35 The Hague Fijalek/Bryl (Pol)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)

Domani 17:30 The Hague Smedins/Samoilovs (Lat)-Bergmann/Harms (Ger)

Pool F

Domani 17:30 Rotterdam Plavins/Tocs (Lat)-Berntsen/Mol (Nor)

Domani 18:30 Rotterdam Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Dumek/Bercik (Cze)

Pool E

Domani 20:30 Apeldoorn Mol/Sørum (Nor)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)

Domani 19:30 Apeldoorn Krasilnikov/Liamin (Rus)-Sivolap/Yarzutkin (Rus)

Pool D

Domani 18:30 Apeldoorn Kantor/Losiak (Pol)-Heidrich/Gerson (Sui)

Pool C

Domani 19:30 Rotterdam Prudel/Szalankiewicz (Pol)-Semenov/Leshukov (Rus)

Domani 20:30 Rotterdam Doppler/Horst (Aut)-van der Ham/Vismans (Ned)

Pool B

Domani 19:45 The Hague Böckermann/Flüggen (Ger)-Koekelkoren/van Walle (Bel)

Domani 18:30 The Hague Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Giginoglu/Gögtepe (Tur)

Pool A

Domani 17:30 Utrecht Perusic/Schweiner (Cze)-Beeler/Krattiger (Sui)

Domani 18:30 Utrecht Nicolai/Lupo (Ita)-Kolaric/Basta (Srb)