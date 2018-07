Beach volley, Europei 2018 Olanda. Menegatti/Giombini: primo stop. Ripartiranno dai sedicesimi

Niente ottavi di finale direttamente dal girone per Marta Menegatti e Laura Giombini nel Campionato Europeo di Olanda 2018. La coppia azzurra, dopo la doppia vittoria di ieri, ha subito la prima sconfitta nel proprio raggruppamento facendosi superare anche nella classifica generale dalle spagnole Liliana/Elsa che volano così gli ottavi. La coppia iberica ha vinto 2-0 l’ultima sfida di un girone reso monco dal ritiro delle polacche Kolosinska/Kociolek. Nel primo set partenza a razzo della coppia iberica che scatta sul 9-3 e mantiene le distanze fino al 21-15 conclusivo. Nel secondo set c’è un po’ più di equilibrio ma la coppia spagnola si impone 21-17, vincendo il girone. Menegatti/Giombini attendono il sorteggio dei sedicesimi, dove affronteranno una delle terze classificate del girone preliminare.

In campo maschile alle 19.30 in campo la coppia azzurra Lupo/Nicolai per affrontare gli svizzeri Beeler/Krattiger.

TORNEO MASCHILE

Pool H

Varenhorst/Bouter (Ned)-Krou/Aye (Fra) 2-0 (21-9, 21-14), Herrera/Gavira (Esp)-Winter/Hörl (Aut) 2-1 (16-21, 21-15, 15-7), Varenhorst/Bouter (Ned)-Winter/Hörl (Aut) 2-0 (21-19, 21-18), Herrera/Gavira (Esp)-Krou/Aye (Fra) 2-0 (21-14, 21-19).

Pool G

Fijalek/Bryl (Pol)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 2-0 (21-11, 21-17), Smedins/Samoilovs (Lat)-Bergmann/Harms (Ger) 2-1(21-13, 11-21, 15-12).Fijalek/Bryl (Pol)-Bergmann/Harms (Ger) 2-0 (21-15, 21-17),

Smedins/Samoilovs (Lat)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 2-0 (21-16, 22-20)

Pool F

Plavins/Tocs (Lat)-Berntsen/Mol (Nor) 2-0 (21-13, 21-15), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Dumek/Bercik (Cze) 2-0 (21-12, 21-15)

20:30 Rotterdam Plavins/Tocs (Lat)-Dumek/Bercik (Cze)

19:30 Rotterdam Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-Berntsen/Mol (Nor)

Pool E

Mol/Sørum (Nor)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra) 2-0 (21-10, 21-18), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 0-2 (17-21, 19-21)

20:30 Apeldoorn Mol/Sørum (Nor)-Sivolap/Yarzutkin (Rus)

19:30 Apeldoorn Krasilnikov/Liamin (Rus)-Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)

Pool D

Caminati/Rossi (Ita)-Boehlé/van de Velde (Ned) 1-2 (18-21, 31-29, 9-15), Kantor/Losiak (Pol)-Heidrich/Gerson (Sui) 2-0 (21-14, 21-16), Heidrich/Gerson (Sui)-Caminati/Rossi (Ita) 1-2 (21-18, 17-21, 12-15), Kantor/Losiak (Pol)-Boehlé/van de Velde (Ned) 2-1 (14-21, 23-21, 15-11)

Pool C

Prudel/Szalankiewicz (Pol)-Semenov/Leshukov (Rus) 0-2 (15-21, 19-21), Doppler/Horst (Aut)-van der Ham/Vismans (Ned) 2-0 (21-13, 21-11), Prudel/Szalankiewicz (Pol)-van der Ham/Vismans (Ned) 2-1 (19-21, 21-15, 15-10), Doppler/Horst (Aut)-Semenov/Leshukov (Rus) 0-2 (19-21, 17-21)

Pool B

Kujawak/Rudol (Pol)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 0-2 (14-21, 12-21), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 2-0 (25-23, 21-19)

20:35 The Hague Böckermann/Flüggen (Ger)-Giginoglu/Gögtepe (Tur)

19:45 The Hague Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Koekelkoren/van Walle (Bel)

Pool A

Perusic/Schweiner (Cze)-Beeler/Krattiger (Sui) 0-2 (16-21, 14-21), Nicolai/Lupo (Ita)-Kolaric/Basta (Srb) 2-0 (21-13, 21-16)

20:30 Utrecht Perusic/Schweiner (Cze)-Kolaric/Basta (Srb)

19:30 Utrecht Nicolai/Lupo (Ita)-Beeler/Krattiger (Sui)

TORNEO FEMMINILE

POOL H

Kholomina/Makroguzova (Rus)-Bocharova/Voronina (Rus) 2-0 (21-8, 21-10), Stubbe/van Iersel (Ned)-Bonnerova/Nakladalova (Cze) 2-0 (21-18, 21-18), Kholomina/Makroguzova (Rus)-Bonnerova/Nakladalova (Cze) 1-2 (15-21, 21-18, 12-15), Stubbe/van Iersel (Ned)-Bocharova/Voronina (Rus) 2-0 (21-17, 21-17)

17:30 Apeldoorn Bocharova/Voronina (Rus)-Bonnerova/Nakladalova (Cze)

18:30 Apeldoorn Stubbe/van Iersel (Ned)-Kholomina/Makroguzova (Rus)

Pool G

Ulveseth/Lunde (Nor)-Ukolova/Birlova (Rus) 1-2 (9-21, 21-19, 13-15), Borger/Kozuch (Ger)-Behrens/Ittlinger (Ger) 2-0 (21-19, 21-16), Behrens/Ittlinger (Ger)-Ulveseth/Lunde (Nor) 2-1 (21-14, 20-22, 15-13), Borger/Kozuch (Ger)-Ukolova/Birlova (Rus) 1-2 (14-21, 21-18, 11-15), Behrens/Ittlinger (Ger)-Ukolova/Birlova (Rus) 2-0 (21-15, 21-14), Borger/Kozuch (Ger)-Ulveseth/Lunde (Nor) 2-0 (21-15, 21-12).

Pool F

Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Dabizha/Abalakina (Rus) 2-0 (21-14, 21-19), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 2-0 (21-10, 21-14), Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 2-1 (21-15, 18-21, 15-10), Kolocova/Kvapilova (Cze)-Dabizha/Abalakina (Rus) 2-0 (21-15, 21-12), Dabizha/Abalakina (Rus)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 1-2 (18-21, 21-15, 15-17)

Kolocova/Kvapilova (Cze)Lehtonen/Ahtiainen (Fin)

Pool E

Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Lobato/Amaranta (Esp) 0-2 (16-21, 15-21), Betschart/Hüberli (Sui)-Caluori/Gerson (Sui) 2-0 (21-19, 21-15), Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Caluori/Gerson (Sui) 2-1 (21-15, 17-21, 16-14), Betschart/Hüberli (Sui)-Lobato/Amaranta (Esp) 2-0 (21-19, 21-15), Betschart/Hüberli (Sui)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut) 2-1 (21-23, 21-16, 15-8)

Caluori/Gerson (Sui)-Lobato/Amaranta (Esp)

Pool D

Lahti/Parkkinen (Fin)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 2-0 (21-18, 21-11), Bieneck/Schneider (Ger)-van Gestel/Wesselink (Ned) 2-0 (21-18, 21-10), Lahti/Parkkinen (Fin)-van Gestel/Wesselink (Ned) 1-2 (21-19, 19-21, 11-15), Bieneck/Schneider (Ger)-Kravcenoka/Graudina (Lat) 2-1 (23-21, 18-21, 15-8)

17:30 Utrecht Kravcenoka/Graudina (Lat)-van Gestel/Wesselink (Ned)

18:30 Utrecht Bieneck/Schneider (Ger)-Lahti/Parkkinen (Fin)

Pool C

Davidova/Shchypkova (Ukr)-Sinnema/Bloem (Ned) 0-2 (13-21, 11-21), Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Eiholzer/Steinemann (Sui) 2-0 (21-10, 21-17), Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Sinnema/Bloem (Ned) 0-2 (14-21, 17-21), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Eiholzer/Steinemann (Sui) 2-0 (21-15, 21-12)

17:30 The Hague Sinnema/Bloem (Ned)-Eiholzer/Steinemann (Sui)

18:30 The Hague Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Davidova/Shchypkova (Ukr)

Pool B

Keizer/Meppelink (Ned)-Strbova/Dubovcova (Svk) 2-0 (21-18, 21-14), Hermannova/Slukova (Cze)-Jupiter/Chamereau (Fra) 2-1 (20-22, 21-16, 15-10), Hermannova/Slukova (Cze)-Strbova/Dubovcova (Svk) 2-0 (21-19, 21-9), Keizer/Meppelink (Ned)-Jupiter/Chamereau (Fra) 1-2 (19-21, 21-17, 11-15)

17:30 Rotterdam Strbova/Dubovcova (Svk)-Jupiter/Chamereau (Fra)

18:30 Rotterdam Hermannova/Slukova (Cze)-Keizer/Meppelink (Ned)

Pool A

Kolosinska/Kociolek (Pol)-Liliana/Elsa (Esp) 0-2 (11-21, 4-21 ritiro), Laboureur/Sude (Ger)-Menegatti/Giombini (Ita) 1-2 (18-21, 21-18, 6-15), Kolosinska/Kociolek (Pol)-Menegatti/Giombini (Ita) 0-2 (forfeit team A), Laboureur/Sude (Ger)-Liliana/Elsa (Esp), 2-0 (21-19, 21-19), Liliana/Elsa (Esp)-Menegatti/Giombini (Ita) 2-0 (21-15, 21-17), Laboureur/Sude (Ger)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 2-0 (forfeit team B)