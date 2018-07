Beach volley, Campionato Italiano 2018 Milano. Numeri da urlo, spettacolo assicurato nella tappa che strizza l’occhio al World Tour

Non ci sono appuntamenti internazionali quest’anno in Italia per il beach volley ma la tappa di Milano che inizia oggi con le qualificazioni per concludersi domenica con le finali del Campionato Italiano assomiglia, per formula e anche un po’ per qualità, ad uno dei tanti tornei in programma in queste settimane in giro per il mondo per il World Tour. Numeri impressionanti (132 le coppie iscritte alla tappa, 72 maschili e 60 femminili), 20 coppie (10 per gender) già presenti nel main draw e altre 96 che si daranno battaglia oggi nelle qualificazioni per altri sei posti nel tabellone principale. Già questo rende in qualche modo “storica” la tappa milanese, terza del circuito tricolore ma la location del campo principale davanti al Castello Sforzesco è sicuramente uno dei valori aggiunti del torneo che non si svolge solo su quel campo. Le qualificazioni di oggi, infatti, sono in programma tra i tre campi al Quanta Club Milano di via Assietta (che verranno utilizzati oggi e anche domani per la prima parte delle sfide del main draw), e su due campi al Paradise Beach di Sesto San Giovanni (solo oggi).

La formula prevede una sorta di eliminazione diretta per decretare le sei coppie maschili e femminili che accederanno al tabellone principale. Sei gruppi da otto squadre nei quali si disputeranno quarti, semifinali e finali (di solito sono sei gruppi da quattro squadre con semifinali e finali). La vera rivoluzione è per le sfide del tabellone principale che seguiranno il nuovo format del World Tour (tornei 1 Stella). Le sedici coppie in gara verranno divise in quattro gironi, nei quali si disputeranno semifinali e finali primo e secondo posto. La vincente del girone sarà qualificata direttamente ai quarti. La perdente della finale per il primo posto e la vincente della finale per il terzo si qualificheranno per i quattro “ottavi di finale”, mentre la perdente della finale per il terzo posto sarà classificata al 13mo posto. Dagli ottavi di finale eliminazione diretta e quindi niente doppio tabellone come di consueto.

La qualità delle coppie iscritte è elevata. Soprattutto in campo maschile ci sono diversi atleti che hanno già partecipato (e alcuni sono anche saliti sul podio o addirittura vantano vittorie) in tornei del World Tour, come la coppia numero 1 del seeding, Abbiati/Andreatta, finalista due settimane fa a Bibione e terza a marzo nel torneo 1 Stella in Oman, come Davide Dal Molin (a caccia, assieme al compagno delle ultime due stagioni, Matteo Cecchini, del primo successo nel campionato italiano) che due anni fa seppe arrivare ai quarti di finale del Grand Slam di Klagenfurt in coppia con Tomatis, come Paolo Ingrosso (a Milano in coppia con Matteo Martino dopo aver vinto la tappa di Bibione in coppia con Carlo Bonifazi) che un torneo del World Tour lo ha vinto nel 2014 (assieme al fratello Matteo) a Puerto Vallarta o come una vecchia conoscenza del volley italiano come Julio Nascimento (brasiliano che ha vissuto per tanto tempo in Italia e ora ha nazionalità del Qatar) che lo scorso anno ha centrato due podi del World Tour a Espinho e Agadir con la maglia del Qatar (in coppia con Ahmed Tijan) e qui si presenta in coppia con Davis Krumins. Al via del torneo anche Cappio e Windisch, reduci dal quarto posto nell’Europeo Under 20 di Anapa e De Luca/Colaberardino che una settimana fa hanno vinto la seconda tappa del BPER Beache Volley Italia Tour sulla sabbia amica di Ostia.

Queste le teste di serie del torneo maschile: Andreatta/Abbiati, Cecchini/Dal Molin, Krumins/Julio Cesar, Ingrosso/Martino, Manni/Bonifazi, Giumelli/Ficosecco, De Luca/Colaberardino, Cappio/Windisch, Lupo/Michienzi, Bulgarelli/Cerri (Wild Card).

In campo femminile, con le atlete della Nazionale sparse per il mondo a disputare tornei, il campo partenti è un po’ meno titolato ma ci sono comunque tanti motivi per seguire la terza tappa del campionato italiano, con diversi nomi nuovi che si affacciano al campionato italiano e che potrebbero ben presto tentare il passo verso le sfide internazionali. Non sono nomi nuovi quelli di Giulia Toti e Jessica Allegretti che sono testa di serie numero 1, arrivano dalla bella vittoria della seconda tappa del BVIT a Ostia e vogliono conquistare il primo successo nel circuito nazionale ma Sara Breidenbach ed Elena Colombi, le vere rivelazioni dell’estate 2018, che a Bibione hanno conquistato la loro prima vittoria nel circuito tricolore, non sembrano voler lasciare lo scettro così facilmente e vogliono riscattare la sconfitta subita a Ostia una settimana fa in finale. Attenzione a Giada Benazzi, che, in attesa del rientro di Silvia Leonardi dagli Usa, ha scelto la giovane romagnola Daniela Rinaldini come compagna questa settimana e attenzione alle più giovani, Dalila Varrassi/Anna Piccoli e Chiara They/Reka Orsi Toth, entrambe nazionali giovanili, queste ultime reduci dal quinto posto all’Europeo Under 20 di Anapa in Russia.

Queste le teste di serie del torneo femminile: Toti/J. Allegretti, Colombi/Breidenbach, D. Allegretti/Annibalini, Benazzi/Rinaldini, Dalmazzo/Bonifazi, Lantignotti/Colzi, Varrassi/Piccoli, Leoni/Godenzoni, They/Orsi Toth, Magnano/Fasano (Wild Card).