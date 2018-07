Beach volley, Campionato Italiano 2018 Cervia. Traballi/Puccinelli e Manni/Bonifazi: rimonte da campioni!

Doppia rimonta in finale e a fare festa sulla sabbia del Bagno Fantini di Cervia sono Gaia Traballi, al primo successo nel circuito tricolore, e Claudia Puccinelli che riesce a vincere un anno dopo il secondo posto di Casalvelino in coppia con Colzi, in campo femminile e Manni/Bonifazi che concedono il bis di Milano (per Bonifazi si tratta del tris con il successo di Bibione) in campo maschile.

Nel torneo femminile le nazionali Traballi/Puccinelli portano a casa il loro primo successo nel Campionato Italiano battendo in finale Colombi/Breidenbach (al terzo podio stagionale) con un sofferto 2-1 (18-21, 21-14, 15-5). Partita tiratissima per un set e mezzo e poi esce la migliore condizione di Traballi/Puccinelli che dominano finale di secondo set e tie break concedendo solo le briciole alle rivali.

Terzo gradino del podio per le trionfatrici di Milano Debora Allegretti/Annibalini che nella finale per il terzo posto hanno sconfitto 2-0 (21-15, 23-21) Colzi/Lantignotti, alla prima top four tricolore da quando giocano assieme.

In campo maschile prosegue la “maledizione” tricolore per Cecchini/Dal Molin che, come l’anno scorso, chiudono secondi ma stavolta sono andati veramente vicini al primo sigillo nel Campionato Italiano facendosi rimontare da Manni/Bonifazi che sono la coppia di questa stagione conquistando il secondo successo consecutivo dopo quello di Milano. Cecchini/Dal Molin vincono il primo set 21-17, poi Manni/Bonifazi si impongono 21-19 nel secondo parziale e vincono un terzo set tiratissimo 15-13.

Terzo posto per Abbiati/Andreatta che sfruttano il problema muscolare di Michienzi per imporsi 2-0 (21-18, 21-8) grazie all’abbandono di De Fabritiis/Michienzi.













(foto pagina Facebook Michela Moioli)