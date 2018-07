Beach volley, Campionato Italiano 2018, Cervia. Beach Volley “coming home”! Sulla spiaggia storica la quarta tappa del circuito nazionale

Cervia e il beach volley: una fantastica storia che si rinnova ogni anno e che nel week end in arrivo torna per la quarta tappa del campionato italiano con un parterre niente male. La tre giorni romagnola è scattata oggi con le qualificazioni, poi domani e domenica le sfide del tabellone principale con tanto spettacolo e grande incertezza, sulla sabbia che per la prima volta ha ospitato un torneo di beach volley sul territorio italiano 32 anni fa.

Livello altissimo fin dalle qualificazioni con al via già alcuni atleti nel maschile che sono saliti sul podio nelle tappe precedenti del campionato italiano o nelle stagioni passate (Andrea Lupo, Benvenuti, Rossi/Morelli, Goria, tanto per fare qualche nome) e, in campo femminile, buona parte delle coppie che finora hanno affrontato diverse tappe del World Tour e si stanno preparando alla trasferta di Agadir, con qualche cambiamento (già previsto) nei binomi: Scampoli/They, Barboni/Costantini, Piccoli/Orsi Toth, Gradini/Varrassi.

L’altra coppia della Nazionale al via, Traballi/Puccinelli ha ricevuto una wild card ed è già in tabellone principale. Un tabellone che, in campo femminile, vede Toti/J. Allegretti teste di serie numero 1 e ancora a caccia del primo successo stagionale nel circuito tricolore, seguite da Colombi/Breidenbach, D. Allegretti/Annibalini, Leonardi/Benazzi, che si ritrovano dopo il successo nella prima tappa a San Cataldo, Ferraris/Michieletto, Sacco/Enzo, Lantignotti/Colzi, Dalmazzo/Bonifazi.

In campo maschile torna nel main draw del campionato italiano, grazie alla wild card degli organizzatori il 44enne olimpico Eugenio Amore che darà battaglia come sempre in coppia con Bigarelli. Teste di serie numero uno Abbiati/Andreatta, reduci dal fantastico nono posto di Gstaad e grandi favoriti per la prima vittoria stagionale nel circuito tricolore, seguiti da Julio Nascimento/Krumins, Cecchini/Dal Molin, Manni/Bonifazi, vincitori due settimane fa a Milano, Ficosecco/Giumelli, Colaberardino/De Luca, Windisch/Cappio, De Fabritiis/Michienzi.