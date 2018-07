Basket, Serie A 2018-2019: c’è il ritorno di Davide Pascolo all’Aquila Basket Trento

Tornano a valere i certamente abusati versi di Antonello Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” (Amici mai, 1991). Questa volta, l’uomo che ritorna è Davide Pascolo. Dopo un’estate di mercato in cui è stato oggetto dell’attenzione di diversi club, il nativo di Udine ha optato per il ritorno a Trento con un contratto di tre anni.

“Dada” è cresciuto cestisticamente tra Fagagna e Udine (epoca Snaidero). Dopo la cessazione dell’attività della società della sua terra, per lui si sono aperte le porte di Trento, dove ha preso per mano l’Aquila portandola in tre stagioni dalla DNA (oggi Serie B, la terza serie nazionale) alla Serie A (obiettivo, quest’ultimo, raggiunto anche con l’assai fattiva collaborazione del miglior Brandon Triche visto in Italia). Una volta giunto in A, Pascolo ha piazzato due ottime stagioni da 12 e 13,6 punti di media, tali da meritare la chiamata dell’Olimpia Milano. Alla corte di Jasmin Repesa è arrivata una diminuzione di minutaggio (da quasi 30 a partita a 17,7), che però ha inciso relativamente sulla sua qualità di gioco, dato che è riuscito a tenere una dignitosissima media di 8,4 punti/partita in campionato e 6,3 in Eurolega, risultando più di una volta decisivo in entrambe le competizioni. I problemi sono giunti con Simone Pianigiani, sotto il quale Pascolo, pur rimanendo intorno ai 15 minuti di media in campionato, non è riuscito a rendere come nelle stagioni precedenti e ha oltretutto visto dimezzarsi gli impegni di Eurolega in funzione delle scelte del suo allenatore. A Trento, ora, ritroverà quel Maurizio Buscaglia col quale ha costruito annate di ottimo livello con l’Aquila, compresa quella 2015-16 in cui, al ritmo di 15 punti a partita, è andato molto vicino a trascinare i bianconeri in finale di Eurocup.

In Nazionale, Pascolo ha debuttato nel 2014, ritagliandosi presto un suo spazio importante. Avrebbe dovuto far parte della spedizione azzurra agli Europei 2017, ma un infortunio occorso proprio dopo l’ultima partita di preparazione, all’OAKA di Atene contro la Georgia, gli ha tolto le speranze di disputare la sua prima manifestazione di livello internazionale. Le ultime due partite in maglia azzurra sono state quelle contro Olanda e Romania nell’arco della seconda finestra della prima fase di qualificazione ai Mondiali di Cina 2019.













