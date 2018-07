Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia-Polonia del 14 settembre si giocherà al PalaDozza di Bologna

Basket City ritrova la Nazionale. L’Italia esordirà nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 al PalaDozza di Bologna, attuale casa sia della Virtus in Serie A che della Fortitudo in Serie A2 girone Est.

L’incontro in questione sarà quello che vedrà opposti gli uomini di Meo Sacchetti alla Polonia, nella serata di venerdì 14 settembre. Tale partita sarà la prima di sei che determineranno il futuro della nazionale azzurra, che non si qualifica in via diretta ai Mondiali dall’edizione di Grecia 1998 e che ha disputato gli ultimi, in Giappone nel 2006, grazie a quel sistema delle wild card che la FIBA, vista l’impopolarità dello stesso, ha rimosso di recente.

L’Italia ripartirà dalla seconda posizione nel nuovo gruppo che si è venuto a formare. La classifica vede in questo momento la Lituania prima a quota 12, l’Italia seconda a quota 10 e infine Olanda, Croazia, Romania e Polonia tutte a quota 9. Sembra abbastanza banale considerare che, in questo stato delle cose, ogni incontro sarà decisivo.

Il PalaDozza aveva ospitato per l’ultima volta la Nazionale nel 2016, in occasione di due amichevoli di preparazione al Torneo Preolimpico di Torino, poi risultato sfortunato per l’Italia, che mancò la qualificazione a Rio 2016 perdendo in finale contro la Croazia.

Di seguito il calendario degli incontri degli azzurri (non è ancora noto dove si giocheranno le altre due sfide in casa):

14 settembre 2018 – Italia-Polonia – Bologna, PalaDozza

17 settembre 2018 – Ungheria-Italia

29 novembre 2018 – Italia-Lituania

2 dicembre 2018 – Polonia-Italia

22 febbraio 2019 – Italia-Ungheria

25 febbraio 2019 – Lituania-Italia













Foto: FIBA Official Website / World Cup 2019 European Qualifiers