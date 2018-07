Basket, Mondiali Under 17 femminili: riscatto Italia, battuta la Cina nella seconda del girone. Natali, Gilli e Orsili sugli scudi

Bel successo dell’Italia nella seconda giornata dei Mondiali Under17 femminili in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Le azzurre hanno superato per 72-57 la Cina nella seconda partita del girone B, raggiungendole nella classifica dello stesso. Martedì, alle 17:15, sarà il Mali a testare nuovamente le ambizioni azzurre. Delle ragazze allenate da Roberto Riccardi si sono messe in particolare luce Giulia Natali con 21 punti, Caterina Gilli con 20 e 13 rimbalzi, Alessandra Orsili con 13. Da parte cinese, belle prove di Ming Zheng con 16 punti e di Shuyu Yang con 14, ma tutti in fasi importanti dell’incontro.

Partenza tonante dell’Italia, che mette a segno un parziale di 14-0 frutto del pressing alto che impedisce alla play cinese Ming Zheng di superare la metà campo in più occasioni, dell’ottima vena di Caterina Gilli (8 punti nel parziale) e di una generale bella circolazione di palla. La Cina entra in partita con una tripla di Shuyu Yang, e da allora il distacco si normalizza attorno alle 10 lunghezze, anche se nell’ultimo minuto un’ottima difesa cinese e una brutta gestione di palla di Natali consentono alle asiatiche, con la succitata Yang, di chiudere il quarto sotto 20-12.

Polveri bagnate per entrambe le squadre a inizio secondo periodo: in tre minuti segnano solo Gilli e Zheng. Quest’ultima riporta la Cina fino al -2 con una tripla da otto metri, replicata prontamente da Pastrello su circolazione veloce dentro-fuori. Le cinesi, con un altro parziale di 0-6, passano anche in vantaggio, ma è soltanto un attimo: Panzera riporta avanti le azzurre. Orsili e Natali mettono cinque lunghezze di vantaggio, poi ci pensa di nuovo Yang a chiudere i primi 20 minuti con un tiro da tre che tiene a contatto la Cina: 34-32.

La situazione di perdurante battaglia non cambia al ritorno dall’intervallo lungo. Natali e Orsili firmano il +6 Italia, ma Wang non è d’accordo e lancia le cinesi fino al -1, dopodiché una gran rubata di Spinelli che chiude in campo aperto per il 44-41 costringe Jin Liu al time-out. Nonostante tutti i tentativi di porre di nuovo un certo margine di vantaggio tra sé e la Cina (con Gilli protagonista), l’Italia, complice anche un’orrenda gestione dell’ultimo possesso del quarto che regala un 2+1 a Xianglin Wu, entra negli ultimi 10 minuti avanti 49-48.

La Cina guadagna subito il vantaggio con due punti del centrone Yutong Liu, seguiti da un 1/2 dalla lunetta di Shuyu Yang. Le italiane non ci stanno, però, a perdere: una rubata dalla rimessa di Orsili consegna a Natali il 51-51, poi è la stessa Orsili a rubare un’altra palla (in difesa, stavolta) e correre verso il 53-51 che provoca un time out cinese. Il Bel Paese, però, questa volta difende molto meglio, organizza autentici muri contro le cinesi lanciate in contropiede e si mantiene presente su tutte le linee di passaggio: Spinelli e una combinazione rubata+tripla di Rossini portano le azzurre sul +7. Proprio l’azione di Rossini è il vero spartiacque dell’incontro: la Cina crolla mentalmente dopo averle provate tutte per dare una scossa alla partita, l’Italia vola via con diversi canestri di Natali e Orsili, che propiziano il 72-57 finale con un parziale di 11-0.

ITALIA-CINA 72-57

ITALIA: Gallitognotta, Orsili 13, Mazza, Frustaci, Rossini 3, Natali 21, Pastrello 3, Spinelli 8, Panzera 4, Savatteri, Gilli 20, Mattera. All. Riccardi

CINA: Sui ne, Zhou 5, Wu 4, Luan ne, L. Wang ne, Zheng 16, Huang 4, Yang 14, Ma 2, Wan 7, Liu 5, S. Wang. All. Liu

Foto: FIBA Official Website / U17 Women World Cup