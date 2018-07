Basket, Mondiali U17 femminili: Italia ai quarti battendo la Bielorussia. Ora il duro ostacolo Australia

L’Italia c’è, batte la Bielorussia per 65-50 e si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali Under 17 in corso di svolgimento a Minsk, regalandosi la rivincita della finale per l’oro del 2016 contro l’Australia. Oggi come allora, quella di venerdì alle 16:30 sarà una sfida molto difficile, ma intanto le azzurre ci sono con l’apporto di 5 ragazze in doppia cifra: Martina Spinelli con 15 punti, Silvia Pastrello, Giulia Natali e Caterina Gilli con 11, Alessandra Orsili con 10. La Bielorussia porta solo Yuliya Vasilevich a quota 13, mentre paga il 2/21 da tre a fronte di migliori percentuali dalla lunetta (12/15 per l’80% contro 15/28 per il 53,57%).

L’inizio della partita è incerto per entrambe, con l’Italia che, più ancora che al tiro, fatica tantissimo a segnare dalla lunetta (1/5 nei primi sette minuti e mezzo). Sono da una parte Vasilevich e dall’altra Spinelli a dare il maggior tasso di spinta alle due squadre, che non si superano mai l’una con l’altra di più di tre punti. Le azzurre hanno molto anche da Orsili, che crea, difende e all’occorrenza segna. Il problema è che, almeno nel primo quarto, Vasilevich e Samailiuk funzionano e che la nostra difesa commette un serio errore sul rimbalzo offensivo con buzzer beater di Babak che mette a segno il 17-19 che chiude i primi dieci minuti.

La Bielorussia infila immediatamente la tripla del +5 con Yakhnavets, poi semplicemente non segna più. Non ne approfitta pienamente l’Italia, che pur tornando avanti sul 23-22 grazie a Spinelli e quattro punti di Natali, a sua volta smette di segnare: in pratica, dal 2° minuto e mezzo del secondo periodo, per 268 secondi, non c’è più neanche l’ombra di una realizzazione, fino al 2/2 di Pastrello dalla lunetta con 3’02” da giocare. La stessa giocatrice in forza a Marghera realizza dall’angolo la tripla del +6, poi Orsili s’inventa una spettacolare palla rubata dopo la quale finalizza l’appoggio del 30-22. Gilli e Mattera allargano ancora il divario, prima dei liberi di Vasilevich. Si va così all’intervallo lungo sul 34-24 per l’Italia.

L’Italia torna in campo andando ancora più avanti nel punteggio con Orsili che segna e fa segnare. Le azzurre arrivano fino al +18 (44-26), La Bielorussia tenta di recuperare con un parziale di 0-6 con buona parte della firma apposta da Siamiletnikava, ma l’Italia non si scompone e con cinque punti in fila di Natali e due di Gilli si riporta ampiamente avanti (53-34). Il quarto viene chiuso da un canestro sulla sirena dalla media distanza di Isayenka: 53-36.

Negli ultimi 10 minuti non succede sostanzialmente niente di rilevante, dal momento che il risultato rimane lo stesso e coach Riccardi concede diversi minuti anche a Mazza e Savatteri. La partita scivola via verso il suo termine con le azzurre che controllano in tranquillità. Nell’ultimo mezzo minuto, Viktoryia Datsun decide di chiamare due time-out in pochissimo tempo, non si sa per quale motivo. In ogni caso, il verdetto finale è rimandato soltanto di poco: l’Italia vince 65-50 e si appresta a vivere il weekend decisivo a Minsk.

ITALIA-BIELORUSSIA 65-50

ITALIA: Gallitognotta, Orsili 10, Mazza 2, Frustaci 2, Rossini, Natali 11, Pastrello 11, Spinelli 15, Panzera, Savatteri 1, Gilli 11, Mattera 2. All. Riccardi

BIELORUSSIA: Durmanava 2, Vasilevich 13, Venskaya 8, Babak 2, Siamiletnikava 9, Chyzheuskaya, Yakhnavets 3, Fiaklistava 2, Zubarenka 2, Samailiuk 4, Sinelshchykova, Isayenka 5. All. Datsun













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBA Official Website / U17 Women’s Basketball World Cup