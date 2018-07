Basket: la Juventus entra in gioco? La Vecchia Signora vuol dare il via ad una polisportiva come i top club europei

L’indiscrezione c’era già stata alcune settimane fa ma il tweet ufficiale della Juventus ne dà conferma: la società bianconera è intenzionata a creare una polisportiva come i grandi club europei (Real Madrid e Barcellona su tutti), dando il via anche alla squadra di basket.

Dopo essere entrata in gioco con il calcio femminile, la Vecchia Signora vorrebbe sposare la causa della palla a spicchi. In questo senso l’attuale società cestistica Auxilium Fiat Torino potrebbe essere l’appoggio ideale per iniziare questo progetto. Non resta che attendere i dettagli e se il marchio “Juve” si espanderà a macchia d’olio. Di sicuro, se ciò dovesse essere portato a compimento, il seguito sarebbe decisamente importante ed avvalorerebbe anche il trasferimento della compagine, che lascia il Pala Ruffini per andare al Pala Vela.

25.07.18

COMING 🔜

Per chi ama giocare nuove sfide.

Spingersi oltre i limiti.

Esprimere il proprio potenziale. pic.twitter.com/pnxZeF4sul — JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2018













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Juventus