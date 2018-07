Basket femminile, Mondiale Under 17: Stati Uniti troppo forti per le azzurrine

Si apre con una pesante sconfitta il Mondiale Under 17 di basket femminile per l’Italia. Un ko che era comunque prevedibile per le azzurrine di coach Roberto Riccardi, che all’esordio si sono trovate ad affrontare gli Stati Uniti. Le americane si sono imposte con il punteggio di 86-48, conquistando i loro primi due punti nel gruppo B.

L’Italia si presenta a Minsk fresca del bronzo europeo dello scorso anno negli Europei Under 16 e dovrà ottenere due vittorie contro Cina e Mali per avere un ottavo di finale più agevole. Infatti tutte e quattro le squadre del girone passano il turno e dagli ottavi cominceranno le sfide ad eliminazione diretta.

Una partita quella di oggi mai in discussione con gli Stati Uniti che hanno subito preso il largo nel primo quarto, chiuso avanti di 13 punti. Le azzurre hanno provato a reagire, ma è stata troppa la differenza con le americane, che all’intervallo si sono trovate avanti di 21 punti (43-21). Nel secondo tempo gli USA hanno continuato a dilagare, arrivando poi all’ultima sirena sull’86-48 conclusivo.

All’Italia non basta un’ottima Giulia Natali, miglior marcatrice di tutto l’incontro con 16 punti ed unica azzurra a chiudere in doppia cifra. Per le americane buona prova di Haley Jones, top scorer tra le americane con 13 punti.

Questo il tabellino della partita

Italia-Stati Uniti 48-86 (10-23, 12-20, 8-23, 18-20)

Italia: Gallitognotta, Orsili 7, Mazza, Frustaci, Rossini 8, Natali 16, Pastrello 6, Spinelli 4, Panzera 2, Savatteri 2, Gilli 3, Mattera. All: Riccardi

Stati Uniti: Cooke 6, Bueckers 12, Fudd 9, Taylor 9, Horston 4, Van Lith 12, Jones 13, Osborne 5, Brunelle, Brink 3, Boston 7, Belibi 6. All: Berube













Foto: FIBA Official Website