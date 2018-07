Basket, Gianni Petrucci: “Polemica Gallinari-Sacchetti? Penso di risolvere tutto io, tranquilli”

Le polemiche tra il ct Meo Sacchetti e Danilo Gallinari vuoi o non vuoi hanno un po’ condizionato l’ultimo periodo vissuto dalla Nazionale italiana di basket che punta alla qualificazione dei Mondiale 2019 in Cina. Al momento, secondo le ultime indiscrezioni, il muro tra i due ancora è ben presente e di sicuro la sconfitta del 1° luglio contro l’Olanda non ha contribuito a rasserenare gli animi.

Al presidente federale Gianni Petrucci il compito di gettare acqua sul fuoco: “Ci sono alcuni nostalgici, non solo tra allenatori e giocatori, ma anche tra gli addetti ai lavori, che sembra ce l’abbiano col mondo e sparano a zero su tutto: capisco anche che senza polemiche nessuno se li filerebbe…Un obbligo andare alla rassegna iridata? No, nello sport gli obblighi non esistono. Bisogna stare attenti ai termini. Come quando per la mancata partecipazione del calcio al Mondiale ho letto di catastrofe e altre parole simili. Lasciamo stare questi termini, non mi sembra che il calcio sia scomparso. Si va avanti, cercando sempre di migliorare. Diciamo piuttosto che andare al Mondiale per noi sarebbe molto importante“, le parole del massimo dirigente della pallacanestro italiana che sta dalla parte di Sacchetti: “Non faccio parte di coloro che per partito preso vedono tutto nero. Abbiamo vinto quattro partite, perse due, siamo al secondo posto nel nuovo girone, in piena corsa per andare in Cina. Come si fa a discutere Sacchetti? Fino a ieri tutti hanno applaudito la nostra scelta di affidargli la panchina dell’Italia, oggi invece per alcuni solo per aver perso contro l’Olanda è diventato inadeguato?”.

E sullo scontro con Gallinari e il non essersi ancora parlati, Petrucci è ottimista: “Lo faranno, tra persone di buon senso si trova sempre un punto d’intesa. Gallinari ha sempre avuto nel cuore l’Italia. Ribadisco quanto detto nei giorni scorsi: lo attendo a settembre e sono convinto che anche per Sacchetti sarà altrettanto. Penso di risolvere tutto io, tranquilli“. Infine sulle eventuali convocazioni dei giocatori migliori, come Belinelli, Datome e Melli, il n.1 del basket tricolore ha dichiarato: “Spero proprio di vederli tutti: sono molto fiducioso”.













Foto: comunicato Fip