Basket femminile, Giorgia Sottana resta al Fenerbahce, si riforma la coppia con Cecilia Zandalasini

La sezione basket femminile del Fenerbahce ha annunciato ieri il rinnovo di quattro giocatrici, tra cui Giorgia Sottana, che si era spostata in Turchia nella seconda parte della scorsa stagione, dopo aver passato la prima parte a Montpellier.

Al Fenerbahce, Sottana ritroverà Cecilia Zandalasini, con cui ha fatto coppia a Schio per le ultime quattro annate. Sul lato giallonero di Istanbul si è creata una sorta di colonia cestistica tutta italiana: oltre a Sottana e Zandalasini, ci sono Gigi Datome e Nicolò Melli nella squadra maschile, nonché Maurizio Gherardini nel ruolo di team manager sempre degli uomini.

Nell’ultimo anno, Sottana ha realizzato 9,4 punti di media in Eurolega, risultando inoltre quattordicesima per assist distribuiti, 2,8 per incontro. Agli sfortunati Europei 2017 era stata il secondo violino dell’Italia in attacco, assommando 13,4 punti e 2,9 assist per partita tra Hradec Kralove e Praga.

La nativa di Treviso tornerà in campo quest’estate per il raduno della Nazionale; sempre con la maglia azzurra, facendo i dovuti scongiuri, dovrebbe disputare gli ultimi due incontri di qualificazione agli Europei 2019 nel mese di novembre. Con la maglia del Fenerbahce, disputerà invece l’Eurolega da potenziale protagonista, dal momento che la squadra turca non fa certo mistero di voler raggiungere le Final Four e, forse, qualcosa di più.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Euroleague Women Official Website / Zsombor Toth