Basket, Europei Under 20 maschili: Italia facile sull’Islanda, arriva il secondo posto nel girone

Michele Antelli | Credits: FIBA Official Website / Eurobasket Under 20

L’Italia completa la fase a gironi degli Europei Under 20 maschili in seconda posizione dietro alla Serbia. La nazionale giovanile guidata da Eugenio Dalmasson ha disposto facilmente dell’Islanda con il punteggio di 81-56 in una partita mai stata in discussione. Migliori azzurri della giornata sono stati Andrea Mezzanotte con 14 punti e Michele Antelli con 12, anche se va segnalata la bella prestazione di Lorenzo Bucarelli, che ha chiuso a quota 8 e 7 assist. Poche soddisfazioni per il più forte islandese in campo, Ingvi Gudmundsson: 6 punti per lui.

Comincia piuttosto bene l’Italia, che ingrana una buona marcia con Oxilia, Pajola, Lever e Moretti. Sul 9-4 non si segna più per un paio di minuti con momenti di basket non proprio da consegnare alla storia, finché Mezzanotte non realizza l’11-4. Sulla tripla di Gudmundsson c’è il time-out di Dalmasson, che decide di averne viste un po’ troppe fino a quel momento. Il rientro in campo vede l’Islanda toccare il -2 con Stefansson, ma da quel momento entra in scena Lorenzo Bucarelli, che mette a referto un assist e quattro punti di fila nel parziale di 8-2 che porta l’Italia sul 19-11 con cui si conclude il primo quarto.

Il divario cestistico esistente tra Italia e Islanda si comincia a far vedere nel secondo quarto, con gli azzurri che, lentamente ma inesorabilmente, se ne vanno, trascinati dalla sostanza di Bucarelli e dalle iniziative di Oxilia. Johannesson e Sverrisson provano a tenere attaccata l’Islanda, che riesce a limitare il distacco a 40-28 alla fine dei secondi 10 minuti.

Al ritorno in campo, gli azzurri allungano definitivamente con Bucarelli che distribuisce assist ora a Simioni, ora ad Antelli. Proprio quest’ultimo risulta essere il grande protagonista del terzo quarto, rendendosi utile in molti aspetti del gioco e chiudendo con una tripla di tabella che vale il 64-35. Il risultato resta praticamente in ghiaccio, così Dalmasson ruota praticamente tutti (nessuno gioca più dei 26 minuti di Antelli e meno dei 10 di Caruso e Simioni), gli azzurri vanno vicini anche alle 40 lunghezze di vantaggio, prima che il punteggio finale si fissi sull’81-56.

ITALIA-ISLANDA 81-56

ITALIA: Antelli 12, Denegri 6, Dieng 6, Pajola 4, Oxilia 8, Moretti 9, Bucarelli 8, Mezzanotte 14, Simioni 3, Caruso 4, Berti 1, Lever 6. All. Dalmasson

ISLANDA: Jonsson 6, Sverrisson 11, Gudmundsson 6, Hjalmarsson 4, Asgeirsson 4, Thorbjarnason 3, Halldorsson ne, Stefansson 5, Si. Johannesson 7, Sv. Johannesson 3, Hrafnsson 3, Hermannsson 4. All. Martin













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBA Official Website / Eurobasket Under 20