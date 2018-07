Basket, Europei U20 2018: buona la prima dell’Italia contro la Svezia, finisce 85-71 per gli azzurrini

Esordio vincente agli Europei Under 20 per la nazionale italiana di basket a Chemnitz (Germania). I dodici di Eugenio Dalmasson conquistano un agevole successo per 85-71 contro la Svezia, guidati dalla straordinaria prestazione Alessandro Lever che mette a segno 27 punti.

L’unico momento di deconcentrazione degli azzurrini avviene tra il sesto e l’ottavo minuto del primo periodo, quando la nazionale scandinava annulla il gap di sei punti (13-7) grazie ai tiri da tre di Kevin Senghore Petersson e Vilgot Larsson intervallati dai canestri di Elijah Clarance e dello stesso numero tredici gialloblu (17-17). L’ingresso in campo di Andrea Mezzanotte e Davide Denegri, oltre alla velocissima circolazione della sfera, facilita l’allungo fino al 28-19 (parziale di 11-2) al termine dei 10 minuti iniziali di gioco. Per il resto del match il quintetto gialloblu fatica a passare attraverso le maglie della difesa a zona degli azzurri, dunque è costretto ad appoggiarsi ai propri tiratori dalla distanza, talvolta precisi. Allo stesso tempo l’Italia fa quel che vuole dall’altro fronte approfittando del livello tecnico inferiore della formazione rivale. Il distacco in doppia cifra permane dalle prime fasi del terzo quarto fino alla sirena finale, intervallato da un timido accenno di reazione della Svezia all’inizio dell’ultimo periodo.

Oltre ai 27 punti del numero 20 azzurro, in doppia cifra anche Davide Denegri (15 punti partendo dalla panchina) e Tommaso Oxilia (11 punti). La nazionale italiana chiude il match con buone percentuali realizzative (51% sul campo e 41% da tre punti), migliorabile l’esecuzione dalla lunetta.

Domani la seconda partita del girone D contro l’avversario più temibile del raggruppamento, la Serbia. Gli azzurrini scendono sul parquet del Richard-Hartmann Halle alle ore 20:15 per assicurarsi la leadership con 40 minuti di vantaggio.

Il tabellino

Italia – Svezia 85-71 (28-19, 18-18, 17-12, 22-22)

Italia: Antelli 1, Denegri 15, Dieng, Pajola 2, Oxilia 11, Moretti 7, Bucarelli 9, Mezzanotte 6, Simioni 5, Caruso 2, Berti n.e..

Svezia: Stumer 4, Stark 5, Dibba 2, Clarance 17, Czerapowicz 3, Petersson 14, Johansson 5, Larsson 9, Edwardsson 12, Appelgreen, Arvidsson n.e., Hook.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: sito ufficiale FIBA