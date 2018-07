Basket, Cecilia Zandalasini giocherà al Fenerbahce! Troverà Giorgia Sottana, a Istanbul per crescere

Cecilia Zandalasini è una nuova giocatrice del Fenerbahce. La stella più luminosa del basket italiano ha siglato un contratto biennale con lo squadrone di Istanbul e troverà Giorgia Sottana, sua ex compagna a Schio. L’azzurra inizierà a giocare con la corazzata turca da metà ottobre cioè quando tornerà da Minneapolis: attualmente sta infatti vestendo la casacca delle Lynx, Campionesse in carica della WNBA, e le sue prestazioni sono di assoluto spessore come dimostrano le statistiche (5,5 punti di media in 13 incontri giocati con 14′ giocati a partita).

La 22enne di Broni lascerà così il campionato italiano ed è pronta a nuova avventura: con il Fenerbahce avrà la possibilità di crescere ulteriormente e di compiere un altro passo in avanti per diventare una delle migliori giocatrici in circolazione, con la speranza di ottenere anche un risultato importante in Nazionale.













(foto FIBA Europe)