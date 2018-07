Baseball, Serie A1 2018: Unipolsai Bologna e Rimini dritte in semifinale

Sei partite da giocare (sette per T&A e Padova che recupereranno martedì, 10 luglio, al Plebiscito la loro “gara-uno” saltata dal turno della settima di andata), e dopo la sosta si riprenderà con l’UnipolSai già qualificata per i playoff. Anzi, i bolognesi, che una volta stravincono (il San Marino l’onta della manifesta non l’aveva ancora conosciuta) e l’altra si impongono anche battendo meno (5 valide contro 8) dell’avversaria sono certi pure di essere sicuramente una delle prime. Al Rimini che – a Sesto Fiorentino prima ha vinto con un lancio pazzo e un “solohomer”, poi ha sbrigato la pratica (6 a 0) prima del secondo out (fuoricampo da 3 di Giovanni Garbella, imitato più avanti poi da Angulo e Batista) – allo stesso modo ha già in tasca il biglietto per la post season. Mancherà invece ancora qualcosa per sapere di avere lei pure il vantaggio del fattore campo in semifinale. Un niente, e sono solo dettagli. Cose che si erano già capite da tempo.

Tutta da decifrare, al contrario, la battaglia per gli i due posti ancora liberi per continuare a correre per lo scudetto. Nel concreto, questo fine settimana è stato sicuramente a favore del ParmaClima. Il Padova non era un avversario comodo e gli uomini di Gianguido Poma ne sono usciti con un terzo posto da soli. Perché il Città di Nettuno è riuscito a concedere al City la sua seconda vittoria stagionale. Come aveva già detto qualcuno, era un derby, e derby è stato fino in fondo.

La prima volta chi era davanti in classifica si è salvato con il secondo punto battuto a casa di Aguilera all’8°, e grazie al solito Richmond. Nella rivincita invece 4 punti all’8° (su Castillo, vincente la sera prima, appena entrato) hanno cambiato la storia dell’incontro. Vincente stavolta, dopo la sconfitta in gara-uno, Misell, uomo partita: Fontana.

Questi gli incroci delle ultime tre giornate, in chiave semifinali:

UnipolSai: ParmaClima, Nettuno City, Rimini;

Rimini: Città di Nettuno, T&A, UnipolSai;

ParmaClima: UnipolSai, Padule, Nettuno City;

Città di Nettuno: Rimini, Padova, Padule;

T&A: Nettuno City, Rimini, Padova;

Padova: Padule, Città di Nettuno, T&A.

di Mino Prati (www.baseball.it)

