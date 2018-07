Baseball, Haarlem Week: Italia vincente per 3-1 contro la Germania, nel playoff ci sono i padroni di casa olandesi

Seconda vittoria per l’Italia alla Haarlem Week. Gli azzurri hanno superato per 3-1 la Germania, risultando così quarti al termine della prima fase della competizione. Nel playoff, l’avversaria sarà di nuovo l’Olanda, che pochi giorni fa ha inflitto il più ampio scarto alla nostra nazionale: 7-0.

La partita inizia con il vantaggio immediato, nel primo inning, della Germania, propiziato tramite una valida di Guhring che genera il punto di Brenk. Gli azzurri, però, non si perdono d’animo e pareggiano all’istante la situazione: fa tutto Garbella, che ottiene un doppio su lancio di Solbach, poi va in terza e infine è più rapido delle mani tedesche nel mettere a segno il punto della parità. La partita si decide nel terzo inning: Lugo inizia a eliminare senza sosta tedeschi (sarà il migliore della partita), Garbella va a segno in modo non troppo dissimile rispetto a quanto fatto nel primo inning. Pochi attimi dopo, la valida al centro di Sambucci regala il 3-1 all’Italia. Il punteggio non cambia più, anche se gli azzurri hanno svariate occasioni per aumentare ancora il gap: dall’altra parte, come detto, Lugo non concede praticamente nessuna possibilità di riavvicinamento alla Germania, lasciando la scena, negli ultimi due inning, a un altrettanto bravo Pizziconi.

La classifica finale della prima fase è la seguente: primo il Giappone con 5 vittorie, seconda Taiwan (Cina Taipei) con 4, terza l’Olanda con 3, quarta l’Italia con 2, quinta la Germania con 1, sesta la Cuba con nessuna.

Il nuovo confronto con gli olandesi si terrà alle ore 19 di domani.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Oldmanagency / FIBS