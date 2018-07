Baseball, Haarlem Week 2018: l’Italia non si ripete. Il quarto posto va a Cuba

Dopo la prima storica vittoria di lunedì, non è arrivato il replay per l’Italia, che oggi ha ceduto il passo e il quarto posto dell’Haarlem Week a Cuba, 9-5.

È stata una partita equilibrata, almeno fino al quinto inning. Cuba è andata subito a segno con una rimbalzante in diamante di Barthelemy ma subito è arrivata la risposta di Chris Colabello, con un gran fuoricampo al centro da 1 punto nella parte bassa della prima ripresa. In difesa è toccato a Pizziconi aprire, per poi lasciare spazio a Mattia Aldegheri e Valerio Simone, che al quarto attacco cubano qualcosa di troppo ha concesso: prima la base a Cedeno, poi il singolo di Santoya e infine il bunt valido di Acebey. A basi piene, è stato Jhonson a riportare Cuba in vantaggio.

Anche in questo caso c’è stata la pronta reazione azzurra. Sambucci è arrivato fino in seconda, poi a casa sul singolo di Mattia Mercuri. L’Italia è riuscita pure a riempire le basi, ma poi Hernandez ha provveduto a conservare il 2-2.

Il big inning cubano è stato il quinto, in cui sono arrivati 5 punti con 2 valide e 2 errori della difesa azzurra, che nemmeno la sostituzione di Gianfranco Rizzo con Nicolò Clemente è servito ad evitare. A basi piene, l’errore di Deotto sul doppio gioco ha portato Sanchez a casa aprendo la strada per il singolo di Santoya da 2 RBI. Il 7-2 ha spezzato l’equilibrio e messo gli azzurri in crisi, che però una reazione l’hanno tentata. Celli ha battuto un singolo, per poi lasciare il testimone a Poma, arrivato a casa sulla valida di Mercuri, che poco dopo ha segnato il 4-7. All’ottavo, però, con Palumbo in pedana, il singolo di Galvez e il fuoricampo di Sanchez hanno sancito il 9-4 definitivo.

Termina quindi con il quinto posto l’Haarlem Week dell’Italia, risultato tutt’altro che da buttare ma che qualche rimpianto lo lascia.













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Oldmanagency / FIBS