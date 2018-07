Baseball, Haarlem Week 2018: Italia beffata all’extra inning da Taiwan, per gli azzurri è la terza sconfitta

L’Italia vince, perde, rivince e infine riperde il suo quarto incontro nella Haarlem Week in corso nella dodicesima più popolosa città olandese. Gli azzurri sono stati sconfitti per 3-4 da Taiwan (alias Cina Taipei) all’extra inning, com’era già avvenuto nell’incontro d’esordio contro il Giappone. Il prossimo impegno italiano si avrà tra due giorni, alle 19, contro la Germania: sarà anche l’ultimo del girone a 6, dopodiché ci saranno i tre giorni di playoff.

Gli azzurri, dopo tre inning, erano avanti per 2-0 con punti realizzati da Poma e Garbella; Taiwan ha replicato con Chiang all’inizio della parte bassa del quarto inning, e poi Huang ha pareggiato i conti al settimo. Si è giunti, dopo diverse occasioni mancate da una parte e dall’altra, all’extra inning, che ha avuto un epilogo rapido e doloroso per la nostra nazionale. Trinci è andato a segno dopo aver occupato seconda e terza base, assicurando il 3-2 all’Italia nella parte alta; nella parte bassa, però, Taiwan ha completamente ribaltato la situazione: di Liao e Tai sono i punti decisivi, ma va comunque detto che gli asiatici avevano, in generale, dato miglior prova degli italiani nella statistica relativa alle valide (10-4).













Foto: Oldmanagency / FIBS