Atletica, Mondiali U20 2018: Italia magistrale, 4×400 in trionfo! Scotti e compagni Campioni. I risultati dell’ultima giornata

Campioni del Mondo! Italia in festa a Tampere (Finlandia) in coda ai Mondiali U20 2018 di atletica leggera grazie a una strepitosa 4×400 metri maschile che si consacra e conquista un’inattesa medaglia d’oro, storica perché è la prima ottenuta da una staffetta nella rassegna iridata di categoria. Show incredibile di Klaudio Gjetja, Andrea Romani, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti (e di Lorenzo Benati in batteria) che stampano un notevole 3:04.05 riuscendo a battere le corazzate USA (3:05.26) e Gran Bretagna (3:05.64). Soltanto tre atleti italiani avevano vinto il titolo in passato: Andrew Howe (lungo e 200 a Grosseto 2004), Alessia Trost (alto a Barcellona 2012) e Ashraf Saber (400 ostacoli nel 1992).

Questa stagione si sta rivelando eccellente per il quattrocentismo italiano con anche i risultati di Davide Re, Matteo Galvan e Lorenzo Benati che settimana scorsa aveva vinto gli Europei U18. La 4×400 femminile firma il nuovo record italiano (3:34.00, demolito il 3:35.86 dello scorso anno) e chiude al sesto posto: bellissima ultima frazione di Elisabetta Vandi che ha trascinato le compagne Camilla Pitzalis, Eloisa Coiro e Chiara Gherardi nella gara vinta dagli USA (3:28.74) davanti ad Australia (3:31.86) e Giamaica (3:31.90).

Giovanni Gatto sesto sui 3000 metri siepi (8:52.09, personale): il 18enne trevigiano si è migliorato di ben quattro secondi ed è il primo europeo al traguardo nella gara vinta dall’etiope Taele Nigate (8:25.35) davanti al keniano Leonard Kipkemoi Bett (8:25.39), terzo l’etiope Getnet Wale (8:26.16). Simone Barontini si è visto compromettere la finale degli 800 metri a metà gara, la caduta del britannico Lonsdale lo ha costretto a uno sforzo supplementare per ricucire e ha così chiude al quinto in 1:51.08 mentre davanti arrivava la doppietta keniana firmata da Solomon Lekuta (1:46.35) e Ngeno Kipngetich (1:46.45) che hanno preceduto l’algerino Oussama Cherrad (1:47.10). Di seguito i risultati delle altre finali.

SALTO IN ALTO (femminile) – Si impone la bielorussa Karyna Taranda (1.92) che ha la meglio nei confronti dell’irlandese Sommer Lecky (1.90) e della colombiana Maria Fernanda Murillo (1.90).

100 METRI OSTACOLI – Vince al photofinish la statunitense Tia Jones (13.01) davanti alla giamaicana Britany Andrson (13.01) e alla connazionale Cortney Jones (13.19).

LANCIO DEL DISCO (maschile) – Successo del giamaicano Kai Chang (62.36) che si lascia alle spalle il bielorusso Yauheni Bahutski (61.75) e il cileno Claudio Romero (60.81).

SALTO TRIPLO (femminile) – Sigillo della bulgara Aleksandra Nacheva (14.18) che ha la meglio sulla brasiliana Mirieli Santos (13.81) e sulla cubana Davisleydi Velazco (13.78).

1500 METRI (femminile) – Trionfa l’etiope Alemaz Samuel (4.09.67), argento alla keniana Miriam Cherop (4:10.73), terza la svizzera Delia Sclabas (4:11.98).













(foto FIDAL/Colombo)