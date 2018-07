Atletica, Europei U18 2018: doppietta Italia nella marcia! Davide Finocchietti in trionfo davanti ad Aldo Andrei

Magnifica Italia agli Europei U18 di atletica leggera in corso di svolgimento a Gyor (Ungheria). La marcia continua a regalare grandi soddisfazioni al Bel Paese: dopo il bronzo conquistato ieri da Simona Bertini sui 5000m, oggi ci hanno pensato i ragazzi a piazzare una sonora doppietta sui 10000 metri di tacco e punta. Davide Finocchietti ha messo in fila tutti gli avversari con un’azione perentoria che gli ha permesso di trionfare con il tempo di 45:01.33 precedendo il connazionale Aldo Andrei (45:03.50) che ha avuto la meglio sul turco Ozgur Topsakal (45:09.22).

Un trionfo annunciato alla vigilia visti i tempi di ingresso ma non è mai facile confermarsi. Il classe 2001 livornese, allenato da Massimo Passoni, ha fatto la differenza con un bel cambio di ritmo nell’ultima parte di gara e ha così avuto la meglio sul 2001 trentino che si è fatto un bel regalo a nove giorni dal suo diciassettesimo compleanno. Ottimo inizio di giornata per i nostri colori, ora l’attesa è tutta per Larissa Iapichino (figlia di Fiona May) che alle ore 17.00 sarà impegnata nella finale del salto in lungo.













(foto pagina Facebook Davide Finocchietti)