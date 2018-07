Atletica, Europei U18 2018: Simona Bertini, marcia di bronzo! Larissa Iapichino subito in luce, azzurri in grande spolvero

A Gyor (Ungheria) sono incominciati gli Europei U18 2018 di atletica leggera. Ottimi riscontri per l’Italia con i suoi allievi. Di seguito tutti i risultati degli azzurri.

5000 METRI DI MARCIA (femminile) – Arriva subito una medaglia grazie a Simona Bertini che conquista il bronzo: i 30 °C non mandano in difficoltà la 17enne bolognese che durante l’ultimo giro beneficia di uno stop inflitto alla turca Evin Demir e riesce così a salire sul terzo gradino del podio (24:18.80, personale) alle spalle della bielorussa Anna Zubkova (22:45.47) e della greca Olga Fiaska (23:39.12). La Bertini, in passato calciatrice del Bologna e ora allenata da Luca Montoleone, ha fatto una gara tutta di rimonta, la seconda parte è stata strepitosa ed è riuscita così a festeggiare abbracciando anche Martina Casiraghi (decima in 25:28.17).

SALTO IN LUNGO (femminile) – Larissa Iapichino era la ragazza più attesa e non ha deluso. La figlia di Fiona May e di Gianni Iapichino ha superato senza problemi il turno di qualificazione saltando 6.08 al primo tentativo e chiudendo così al terzo posto alle spalle della svizzera Emma Piffaretti (6.25) e della tedesca Saskia (6.11). Ottima anche l’altra azzurrina Veronica Crida, quinta con 6.02. La toscana e la piemontese torneranno in pedana per puntare alle medaglie.

100 METRI (femminile) – Rebecca Menchini supera brillantemente la batteria (11.99, secondo posto alle spalle della britannica Huntin 11.92), ma la semifinale chiusa al quinto posto in 12.01 non le ha permesso di proseguire la propria avventura.

100 METRI (femminile) – Federico Guglielmi e Federico Manini si fermano in semifinale: dopo il 10.86 e 10.99 corsi in batteria, gli azzurrini sostanzialmente si replicano nel pomeriggio (10.88 e 11.02). Serviva 10.86 per ottenere l’ultimo tempo di ripescaggio.

400 METRI (femminile) – La valdostana Eleonora Foudraz sbriga la pratica batterie: 55.89 e quarto posto nella sua serie per passare in semifinale e cercare di avvicinare il 55.40 di personale.

800 METRI (femminile) – Un’eccellente Sophia Favalli vince la sesta batteria con il tempo di 2:11.82, quarto crono di giornata, e accede agevolmente alle semifinali.

3000 METRI (maschile) – Unica gara che assegnava medaglie nel pomeriggio. Trionfo del britannico Thomas Keen (8:27.38) che batte il turco Omer Amaçtan (8:28.04) e l’olandese Ryan Oosting (8:28.22). Sesto Francesco Guerra (8:31.32), dodicesimo Alain Cavagna (8:45.10).

SALTO TRIPLO (maschile) – Ottimo balzo di Gabriele Tosti che agguanta il personale (14.82): la quinta misura di giornata (in testa l’azero Mammadov con 15.06) basta per accedere alla finale.

SALTO IN ALTO (maschile) – Finisce subito l’esperienza di Francesco Pavoni, penultimo in qualifica con 1.86 e poi falloso a 1.91: servivano i due metri per qualificarsi.

SALTO CON L’ASTA (femminile) – Nathalie Kofler supera 3.80 alla prima prova e con un eccellente percorso netto (eguagliato il personale) accede alla finale.

GETTO DEL PESO (maschile) – Carmelo Musci spedisce l’attrezzo a 19.01 al secondo tentativo, appena oltre il minimo di qualifica fissato a 19.00 metri. Quarta misura di giornata alle spalle del bielorusso Aleksandrovich (19.86) e dei polacchi Gozdziewicz (19.58) e Marok (19.39). All’atto conclusivo anche Riccardo Ferrara (ottavo con 17.92).

LANCIO DEL MARTELLO (femminile) – Decima misura e finale per Sara Zuccaro con un buon 61.65 nella gara del fenomeno ucraino Ivanenko (già a 74.36).

TIRO DEL GIAVELLOTTO (maschile) – Michele Fina è stato l’unico eliminato della mattina: 61.39, diciassettesima misura e addio finale.

LANCIO DEL DISCO (maschile) – Ottava posizione in qualifica per Enrico Saccomanno con 52.91 e finale agguantata.













(foto M. De Marco/FIDAL)