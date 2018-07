Atletica, Europei 2018: ufficiale l’assenza di Christophe Lemaitre. Grande occasione per Filippo Tortu

Arriva la notizia di una grandissima opportunità per Filippo Tortu ai prossimi Europei di atletica che si disputeranno in quel di Berlino. Non ci sarà infatti uno dei grandi rivali per l’azzurro, soprattutto per quanto riguarda la specialità dei 200 m. Il bronzo olimpico della distanza Christophe Lemaitre non ci sarà in terra teutonica dopo l’infortunio patito nel meeting di Diamond League di sabato a Parigi, in casa. Lo sprinter si era fermato ed è stato portato via in barella per un dolore alla coscia. Per lui risonanza magnetica e lesione all’adduttore.

Il sardo, che ancora deve decidere su quale distanza schierarsi al via nella manifestazione continentale, potrebbe avere una grandissima occasione nel mezzo giro di pista: Lemaitre infatti vantava il secondo tempo stagionale nelle liste europee, alle spalle solo del turco Guliyev. La decisione dovrebbe essere presa giovedì.













