Atletica, Meeting Savona oggi: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 13 maggio si disputa il Meeting di Savona 2021, kermesse di atletica leggera giunta alla decima edizione. Allo Stadio Fontanassa ci sarà davvero da divertirsi, grazie a un parterre di lusso.

Non si materializzerà l’attesissima sfida sui 100 metri tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs perché il brianzolo ha rinunciato, ma il Campione d’Europa dei 60 metri ha tutte le carte in regola per sfoderare una prestazione da urlo e scendere per la prima volta in carriera sotto i 10 secondi. Da non perdere poi lo show di Larissa Iapichino, pronta per fare il suo debutto stagionale all’aperto sulla stessa pedana dove lo scorso anno timbrò un meraviglioso 6.80 metri.

Tra le stelle internazionali spiccano Dina Asher-Smith (Campionessa del Mondo dei 200 metri), Christophe Lemaitre (sui 200 metri) e Marie-Josée Ta Lou (bronzo iridato sui 100 metri). Rispondono presente anche le saltatrici in alto Alessia Trost ed Erika Furlani, gli ostacolisti Luminosa Bogliolo e Hassane Fofana, i quattrocentisti Vladimir Aceti e Lorenzo Benati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming del Meeting di Savona 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO MEETING SAVONA 2021: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 13 MAGGIO:

16.45 100 metri maschile, batterie

17.00 100 metri femminile, batterie

17.25 Getto del peso maschile

17.30 100 metri ostacoli

17.35 Salto in lungo femminile

17.45 110 metri ostacoli

18.00 100 metri maschile, finale

18.10 100 metri femminile, finale

18.15 Salto in alto femminile

18.20 200 metri maschile

18.25 200 metri femminile

18.45 400 metri ostacoli maschile

18.55 400 metri femminile

19.00 400 metri maschile

19.10 800 metri maschile

MEETING SAVONA 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIANI IN GARA (DI PUNTA)

100 METRI (MASCHILE): Marcell Jacobs, Fausto Desalu

SALTO IN LUNGO (FEMMINILE): Larissa Iapichino, Laura Strati

100 METRI OSTACOLI: Luminosa Bogliolo

SALTO IN ALTO (FEMMINILE): Alessia Trost, Erika Furlani

GETTO DEL PESO (MASCHILE): Leonardo Fabbri, Zane Weir

SALTO IN LUNGO (MASCHILE): Filippo Randazzo, Andrew Howe, Antonino Trio

110 METRI OSTACOLI: Hassane Fofana, Lorenzo Perini

100 METRI (FEMMINILE): Anna Bongiorni, Vittoria Fontana, Irene Siragusa, Gloria Hooper

200 METRI (MASCHILE): Davide Manenti

400 METRI (MASCHILE): Vladimir Aceti, Lorenzo Benati

400 METRI (FEMMINILE): Raphaela Lukudo, Alice Mangione

Foto: FIDAL COLOMBO/FIDAL