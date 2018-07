Atletica, Daisy Osakue aggredita fuori casa! Le lanciano uova addosso, volto tumefatto. Europei a rischio per l’azzurra

Daisy Osakue è stata purtroppo vittima di una brutta aggressione mentre stava tornando nella sua casa di Moncalieri (provincia di Torino). La 22enne, convocata per gli imminenti Europei di atletica leggera per disputare la gara di lancio del disco, è stata affiancata da un’automobile con a bordo due uomini, uno dei quali le ha lanciato addosso delle uova, colpendola all’occhio sinistro.

Daisy, primatista nazionale under 23 (59.72 metri, quarta italiana a livello assoluto), ha denunciato il fatto ma non conosce i suoi aggressori. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine anche la possibilità di un atto di stampo razzista. All’Ospedale Oftalmico di Torino è stata riscontrata una lesione alla cornea e l’azzurra dovrà sottoporsi a un’operazione per rimuovere un frammento del guscio di quel dannato uovo. Ora la partecipazione della ragazza di origini nigeriane alla rassegna continentale è a serio rischio, ne sapremo di più nelle prossime ore. Di seguito la FOTO del volto della Osakue, pubblicata su Instagram da Luca Paladini, un attivista per i diritti Lgbt e subito rilanciata da altri utenti