Atletica, Europei 2018 – Elena Vallortigara: “Sono serena. Aspettative? Prima la qualificazione poi…”. La saltatrice racconta la sua rinascita

Elena Vallortigara è una delle carte più preziose dell’Italia in vista degli Europei 2018 di atletica leggera in programma dal 6 al 12 agosto. La saltatrice in alto si è ritrovata dopo otto anni bui e settimana scorsa ha saltato 2.02 metri, seconda italiana di tutti i tempi: inutile negare che punta dritta al podio nella rassegna continentale. La vicentina è rinata a Siena dove si è trasferita nell’ottobre 2016 per provare a tornare competitiva e ci è riuscita visti i recenti risultati.

La 26enne si è raccontata in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Sono a Siena perché dopo averle provate un po’ tutte, ho trovato in Stefano Giardi l’allenatore che ha saputo rilanciarmi. Ma integrarmi non è stato facile, per il mio carattere per certi versi chiuso e per il modo di vivere dei senesi, molto legati alle tradizioni ma non particolarmente aperti verso chi viene da fuori. Sto bene, sola con me stessa. Ho presto trovato equilibri e quel che, in ogni luogo, ho sempre ritenuto indispensabile: un’agopuntrice, un negozio di prodotti biologici e un biblioteca“.

Vallortigara si spiega meglio: “Pratico l’agopuntura dal 2011. Mi dà benefici psicofisici e ottime sensazioni. Qui mi rivolgo a Cecilia Lucenti. Con un osteopata, mi ha aiutato a risolvere i problemi di schiena dal 2016. Vado da lei una volta alla settimana. Mi rilassa e mi attiva nervosamente. Per quanto riguarda il bio, non sono una fanatica ma mi piacciono soprattutto un certo latte di soia e il caffè solubile di cicoria. La bilancia era una nemica, ora è diventata uno strumento. A 18 anni saltavo 1.91 e pesavo 68 kg. Fino alla primavera scorsa non andavo mai sotto i 70. Ora sono a 67“.

Elena va in biblioteca per concentrarsi e studiare visto che conta di laurearsi a dicembre, ma nel frattempo sta anche svolgendo un tirocinio in neuropsichiatria infantile, senza dimenticarsi mai del suo fidanzato Fernando, semiprofessionista che ha appena ricevuto un’offerta dall’Islanda. La saltatrice non ha mai mollato nemmeno nei momenti più bui anche se più volte ha pensato di arrendersi: “Questa stagione era l’ultima occasione. Non avrei insistito. Spesso mi sono sentita una pecora nera. Andavo ai raduni senza allenatore, senza posto fisso. Ringrazio chi mi ha permesso di resistere, ma ancora a dicembre sono arrivata a un collegiale a Formia, a mio carico e non c’era la stanza. Quanto ho pianto“.

E ora agli Europei: “Sono serena. Ho le sicurezze di cui avevo bisogno. Ma non ho aspettative: ho imparato a non averne. Già il ritorno in azzurro mi riempie di gioia. Prima la qualificazione, poi…“.