Atletica, Alfio Giomi: “Daisy Osakue sarà agli Europei. Aggressione folle e imbecille, azzurra esempio per i giovani”

Alfio Giomi ha accolto con dispiacere la notizia dell’aggressione subita da Daisy Osakue, colpita da un uovo nella serata di ieri. Un atto becero da parte di due uomini che, su un’automobile, hanno affiancato l’atleta e le hanno lanciato l’alimento in faccia. L’occhio sinistro della 22enne di origini nigeriane è risultato tumefatto e la piemontese ha temuto di dover rinunciare agli imminenti Europei anche se è già stata rassicurata dai medici sulla possibilità di partecipare alla rassegna continentale.

Il Presidente della FIDAL ha commentato l’episodio all’Ansa e soprattutto si dichiara convinto della partecipazione della discobola alla kermesse di Berlino: “E’ un atto folle, di un’imbecillità assoluta. Ma Daisy è fortissima dentro, un esempio per i più giovani e siamo orgogliosi che faccia atletica. Agli Europei di Berlino dimostrerà tutta la sua forza d’animo. Daisy è un esempio per i più giovani. Quanto è accaduto è follia, un atto d’imbecillità assoluta, ma il clima in Italia è questo“.