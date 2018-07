Atalanta-Sarajevo, Europa League 2018: programma, orari e tv della sfida d’andata

Inizia la stagione europea dell’Atalanta. La formazione bergamasca comincerà il cammino dal secondo turno di qualificazione all’Europa League. Sarà un percorso impervio, perché i ragazzi di Gasperini dovranno superare ben tre turni prima di poter accedere alla fase a gironi della seconda competizione europea e dare continuità a quanto fatto la scorsa stagione.

Il primo ostacolo sarà il Sarajevo, terzo classifica nell’ultimo campionato bosniaco, formazione entrata in scena nel turno precedente eliminando gli armeni del Banants. Un impegno da non sottovalutare per la Dea, soprattutto per la preparazione non ottimale visto il periodo dell’anno.

L’Atalanta potrà contare sulla possibilità di giocare in casa il match di andata, in programma giovedì 26 luglio alle ore 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa europea dei nerazzurri. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go.

Il programma

Giovedì 26 luglio

ore 20.30 Atalanta – Sarajevo













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com