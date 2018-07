Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2018: l’Italia si coccola Ghisolfi, Megos sorprende tutti a Briançon. Solite note al femminile

La Coppa del Mondo 2018 di arrampicata sportiva non conosce soste e prosegue imperterrita nel suo fitto calendario. L’appuntamento di Briançon, dove non sono mancate le sorprese, era riservato esclusivamente al lead che sarà poi protagonista anche ad Arco di Trento nel prossimo weekend quando tornerà anche lo speed.

La sorpresa si chiama Alexander Megos, 24enne tedesco che non aveva mai trionfato nel massimo circuito ma che era reduce dal terzo posto di Chamonix. Non è un nome nuovo perché è il vicecampione d’Europa nel boulder ma in pochi se lo aspettavano così competitivo anche nel lead: che possa diventare un serio polivalente in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020? L’Italia continua a coccolarsi Stefano Ghisolfi che sta dimostrando una continuità sbalorditiva: quarto a Villars, vincitore a Chamonix, quinto a Briançon e secondo posto in classifica generale a soli 29 punti di distacco dall’austriaco Jakob Schubert (quarto in terra francese). Il piemontese ha ben figurato ancora una volta, risultando sul pezzo con grandi doti tecniche e fisiche: ormai è un punto di riferimento ai vertici, al pari del Campione d’Europa Romain Desgranges (secondo) e dello sloveno Domen Skofic (terzo). Stefano vorrebbe regalare una grande gioia al suo pubblico di Arco, vedremo se riuscirà nell’impresa. Francesco Vettorata e Marcello Bombardi sono usciti in semifinale ancora lontani dai vertici.

Bravissima la giovane Laura Rogora, dodicesima a un passo dall’accesso alla finale: l’azzurra conferma il suo ottimo percorso di crescita, deve continuare su questa strada e potrà togliersi delle belle soddisfazioni. Ai vertici femminili non cambia nulla: sono sempre le solite Janja Garnbret, Jessica Pilz e Anak Verhoeven a fare la differenza (la slovena vince e vola in testa alla classifica generale con 20 punti di margine sull’austriaca).