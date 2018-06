Wimbledon 2018, le ambizioni delle italiane. Tutto sulla mina vagante Camila Giorgi

Il torneo di Wimbledon conferma il momento di crisi che sta attraversando il tennis femminile italiano. Nel tabellone principale del terzo Slam dell’anno sarà presente la sola Camila Giorgi. La marchigiana sarà l’unica azzurra a giocare sull’erba londinese, anche per via della squalifica di Sara Errani e delle eliminazioni nelle qualificazioni di Martina Trevisan, Jessica Pieri, Deborah Chiesa e Jasmine Paolini.

L’Italia si trova dunque a puntare completamente su Camila Giorgi. La nativa di Macerata è attualmente numero 56 del mondo ed è alla continua ricerca del definitivo salto di qualità tanto atteso. Purtroppo anche in questo 2018 a Camila è mancata quella continuità tanto sperata con picchi importanti, ma anche cadute inaspettate. L’azzurra è reduce da una buona prestazione al Roland Garros, dove ha raggiunto per la prima volta in carriera il terzo turno prima di venir sconfitta in tre set dalla poi finalista Sloane Stephens.

Camila ha avuto una grande occasione contro l’americana e non è riuscita a sfruttarla, in una partita che è stata un po’ il manifesto della carriera dell’azzurra. Adesso arriva Wimbledon ed una superficie come l’erba che ben può adattarsi allo stile di gioco di Giorgi. Il miglior risultato ai Championships, però, risale addirittura al 2012, quando da giovanissima arrivò fino agli ottavi di finale dopo essere partita dalle qualificazioni. Sembrava poter essere l’inizio di una carriera ricca di successi ed invece quello è la miglior prestazione di sempre in uno Slam della marchigiana (eguagliato nel 2013 agli US Open).

Finora i risultati stagionali sull’erba sono stati molto deludenti. Nel torneo di Nottingham è arrivata una sconfitta al primo turno, a Birmingham non ha superato le qualificazioni, mentre ad Eastbourne si è fermata al secondo turno contro la danese Caroline Wozniacki. Sicuramente non il miglior approccio possibile in vista di Wimbledon, anche se la speranza è quella che proprio nel torneo londinese l”azzurra possa ritrovarsi. Semplicemente Camila Giorgi. Tutto o niente.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie 48 / Shutterstock