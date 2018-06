Wimbledon 2018: il tabellone di Camila Giorgi. Insidie fin dall’esordio, sognando un ottavo contro Wozniacki

Wimbledon 2018 è ormai alle porte. Se da una parte c’è un settore maschile che ha segnato il record di ben nove partecipanti, dall’altra c’è una conferma del momento di crisi che sta attraversando il tennis femminile italiano. Nel tabellone principale del terzo Slam dell’anno sarà presente la sola Camila Giorgi. La marchigiana sarà l’unica azzurra a giocare sull’erba londinese, anche per via della squalifica di Sara Errani e delle eliminazioni nelle qualificazioni di Martina Trevisan, Jessica Pieri, Deborah Chiesa e Jasmine Paolini.

Il cammino sull’erba londinese di Camila Giorgi inizierà con la lettone Anastasija Sevastova, numero 21 del mondo, ma che non è mai andato oltre il secondo turno a Wimbledon. Un esordio comunque non semplice per l’azzurra, che arriva a Londra dopo che risultati stagionali sull’erba sono stati molto deludenti. Nel torneo di Nottingham è arrivata una sconfitta al primo turno, a Birmingham non ha superato le qualificazioni, mentre ad Eastbourne si è fermata al secondo turno contro la danese Caroline Wozniacki.

Una vittoria contro Sevastova proietterebbe Giorgi al secondo turno e ad una sfida con la vincente tra la serba Aleksandra Krunic e l’americana Madison Brangle, due giocatrici che hanno già raggiunto in carriera il terzo turno in quel di Wimbledon. Un tabellone dunque insidioso, ma non impossibile per Camila, che ha tutte le caratteristiche e lo stile di gioco per fare molto bene sull’erba.

Al terzo turno ci sarebbe un’eventuale sfida con la statunitense CoCo Vandeweghe, giocatrice molto forte sull’erba e dotata di una grande forza sia al servizio sia con i colpi da fondo. La speranza è che ci possa davvero essere un exploit della nativa di Macerata, che potrebbe anche puntare a raggiungere per la seconda volta in carriera la seconda settimana londinese, come ormai è accaduto nel lontano 2012. L’ottavo di finale dovrebbe essere contro Caroline Wozniacki, ma prima di arrivare a questa sfida c’è tanta strada e si sa che Camila Giorgi è capace di tutto sia in positivo che in negativo.













foto Keith Sherwood / Shutterstock