Atletica, Giochi del Mediterraneo 2018: Sara Dossena incontenibile, oro schiacciante nella mezza maratona! Eyob Faniel argento tra gli uomini!

Una fantastica mattinata per la selezione azzurra di atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018: Sara Dossena conquista la medaglia d’oro nella mezza maratona femminile, mentre in campo maschile arriva l’argento per Eyob Ghebrehiwet Faniel.

Tra gli uomini si corre a ranghi compatti per la maggior parte della competizione. Ai 15km si crea un gruppo di sette atleti in testa, tra cui tutti e tre gli italiani che rimangono al passo. La progressione decisiva viene sferrata dal marocchino Mohamed El-Aaraby, con il nordafricano che porta con se verso il traguardo il turco Kaan Kigen Obzilen e l’azzurro Eyob Ghebrehiwet, mentre Daniele Meucci non riesce a mantenere il nuovo ritmo ed è costretto ad accontentarsi del quarto posto. Nel finale, a pochi metri dall’ingresso dell’Estadio de Atletismo Campclar, El-Aaraby brucia gli avversari nello scatto decisivo che porta alla vittoria finale, fermando il cronometro dopo 1h04’03”, alle sue spalle il nostro portacolori ad una manciata di secondi, medaglia di bronzo per l’atleta dell’Anatolia. Yassine Rachik, terzo atleta del Bel Paese in strada, si piazza in sesta posizione

Sara Dossena invece conquista la vittoria in solitaria. Il gruppo inizia a sfilacciarsi dopo le prime migliaia di metri, con l’azzurra al comando insieme alle turche Elvan Abeylegesse e Busra Nur Koku e della marocchina Hajiba Hasnaoui, che si ritira pochi minuti dopo. Dal decimo chilometro la 33enne di Clusone si trova sola in testa, lasciandosi alle spalle le dirette rivali, e incrementando un vantaggio fino a quasi un minuto e mezzo all’arrivo. Dossena taglia il traguardo dopo 1h13’48”, a completare il podio le spagnole Marta Galimany Guash ed Elena Loyo Menoyo.