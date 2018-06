Golf, PGA Tour 2018: un trio al comando del Quicken Loans National. Francesco Molinari è quarto!

Francesco Molinari è in piena lotta per il titolo del Quicken Loans National, prova del PGA Tour che si sta disputando in questo weekend a Potomac. Il giocatore italiano ha vissuto una bella giornata, girando in 65 colpi, ovvero 8 sotto il par, grazie al suo consueto gioco ordinato e pulito, senza sbavature. Molinari è l’unico europeo della top ten, a -8 in quarta posizione, ad un solo colpo dal gruppo di testa.

A comandare la classifica sono infatti Beau Hossler, Ryan Armour e Brian Gay, primi con uno score di -9. Da sottolineare, in particolare, la prova di quest’ultimo, che ha girato in 64 colpi con un bel filotto di cinque birdie nelle seconde nove. Molinari non è comunque solo all’inseguimento dei leader, perché a -8 c’è anche Billy Horschel, seguito da Zac Blair a -7.

Ma il vero protagonista del venerdì di Potomac è stato Tiger Woods, che ha trovato un gran bel giro in 65 colpi, con sette birdie e due bogey (nelle seconde nove), risalendo in undicesima posizione a -5 e dunque in piena lotta per un titolo già vinto due volte in carriera e in generale per il successo che gli manca dal 2013.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo