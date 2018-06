Wimbledon 2018, il calendario e le date. Gli orari giorno per giorno, come vederlo in tv e streaming

Dal 2 al 15 luglio si giocherà Wimbledon 2018, terzo Slam stagionale. Sull’erba verde del Tempio del Tennis, i più grandi campioni del mondo si daranno battaglia per la conquista di uno dei trofei più ambito dell’intero circuito. Roger Federer partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del nono trofeo in questo torneo, la concorrenza sarà però spietata e anche Rafael Nadal proverà a contrastarlo rinverdendo la consueta sfida tra due grandi titani. Al femminile come sempre è difficile fare pronostici, può davvero succedere di tutto.

Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di Wimbledon 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

Dalle ore 12.30 Primo turno (maschile e femminile)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

Dalle ore 12.30 Primo turno (maschile e femminile)

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO:

Dalle ore 12.30 Secondo turno (maschile e femminile)

GIOVEDÌ 5 LUGLIO:

Dalle ore 12.30 Secondo turno (maschile e femminile)

VENERDÌ 6 LUGLIO:

Dalle ore 12.30 Terzo turno (maschile e femminile)

SABATO 7 LUGLIO:

Dalle ore 12.30 Terzo turno (maschile e femminile)

DOMENICA 8 LUGLIO:

Giorno di riposo

LUNEDÌ 9 LUGLIO:

Dalle ore 12.30 Ottavi di finale (maschile e femminile)

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

Dalle ore 12.30 Quarti di finale (femminile)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

Dalle ore 12.30 Quarti di finale (maschile)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO:

Dalle ore 14.00 Semifinali (femminile)

VENERDÌ 13 LUGLIO:

Dalle ore 14.00 Semifinali (maschile)

SABATO 14 LUGLIO:

15.00 Finale femminile

DOMENICA 15 LUGLIO:

15.00 Finale maschile













(foto profilo Twitter Australian Open)