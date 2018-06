Mondiali 2018, Giappone-Polonia: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Quando sono usciti i calendari di questo Mondiale di calcio di Russia 2018 tutti gli addetti ai lavori avevano pensato una sola riguardo questo Giappone-Polonia, ovvero che Lewandowski e compagnia avrebbero puntato su questa partita per giocarsi il primo posto del girone e assicurarsi la migliore posizione possibile in vista degli ottavi di finale. Niente di più errato invece. I polacchi, infatti, arrivano all’ultima giornata con due sconfitte in altrettante partite, e la sensazione di avere toppato completamente l’appuntamento.

Tocca al Giappone, invece, puntare ai tre punti in questo match che si disputerà domani alle ore 16.00 alla Volgograd Arena, e cercare il primo posto nel girone. Un risultato che, come detto, si attendevano in pochi ad inizio torneo, ma che i nipponici hanno ampiamente meritato. Vittoria contro la Colombia (messa in discesa dal calcio di rigore ed espulsione di Sanchez dopo appena tre minuti) e pareggio nel match contro il Senegal hanno messo gli asiatici in pole position (a pari merito con gli africani, che però dovranno vedersela contro la Colombia in un vero e proprio spareggio) per chiudere al primo posto il raggruppamento.

La Polonia, quindi, si presenta all’incontro con l’unico obiettivo di chiudere in maniera dignitosa un Mondiale nel quale ha deluso, e non poco. Mancherà ancora Milik,, per cui nel solito 4-4-2 del CT Nawalka, assieme a Lewandowski giocherà il sampdoriano Kownacki con il napoletano Zielinski a sostegno. Davanti a Szczesny consueta difesa a quattro con Piszczek e Bereszynski laterali e Bednarek e Pazdan in mezzo (ma Glik potrebbe avere una maglia da titolare) mentre in mezzo al campo ci saranno Rybus e Grosicki larghi con Krychowiak e Zielinski centrali.

Il Giappone del CT Nishino scederà in campo con il collaudato 4-2-3-1 per esaltare il reparto offensivo composto da Osako davanti con Haraguchi, Kagawa e Inui a sostegno. Tra i pali Kawashima, quindi difesa con Sakai, Yoshida, Shoji e Nagatomo, mentre i due di centrocampo saranno Shibasaki e Hasebe, per puntare alla qualificazione al turno successivo e, addirittura, alla prima posizione del gruppo. Per Honda, dunque, si annuncia un’altra partenza dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

Giappone (4-2-3-1): Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Shibasaki, Hasebe; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako

Polonia (4-4-2): Szczesny; Piszczek, Bednarek, Pazdan; Bereszynski, Grosicki, Krychowiak, Rybus; Zielinski, Lewandowski, Kownacki

COME VEDERE LA PARTITA IN TV?

Giappone-Polonia sarà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro su Mediaset, sul Canale 20. Il match sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet e pc, tramite il sito di SportMediaset.

Foto: calcio-hasebe-giappone-moinblack shutterstock