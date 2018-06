F1, GP Austria 2018: come vedere il fine settimana di Zeltweg in tv. Dirette e differite su Sky e TV8

Siamo ormai ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Austria, nona prova del Mondiale di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Zeltweg tornerà in scena l’avvincente duello tra Lewis Hamilton, fresco della vittoria a Le Castellet nel GP di Francia, e Sebastian Vettel, che si è visto togliere nuovamente la leadership della classifica dal rivale inglese. Al Red Bull Ring saranno in palio punti pesanti nel secondo appuntamento del trittico di inizio estate che si concluderà tra una settimana a Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna.

Il tracciato posizionato tra i monti della Stiria sembra mettere in pole position, almeno sulla carta, la Ferrari, ma la Mercedes non sarà certo da meno. Il terzo incomodo, la Red Bull, corre sulla pista di casa per sè e per il suo munifico sponsor, per cui non vorrà certo partire battuta. Andiamo, dunque, a scoprire il programma completo dell’evento, con tutti gli orari e come seguirlo in tv. La copertura esclusiva del fine settimana sarà, come consuetudine, di Sky Sport, ma la gara sarà visibile anche su TV8. OASport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni in programma, per non perdervi nemmeno un istante delle emozioni del Red Bull Ring e del duello tra Hamilton e Vettel!

PROGRAMMA COMPLETO GP AUSTRIA 2018

Giovedì 28 giugno

ore 15.00 Conferenza stampa piloti – Diretta SkySportF1 (canale 207), replica ore 18.00 e 19.30

Venerdì 29 giugno

ore 11.00-12.30 Prove libere1 – Diretta SkySportF1 (canale 207) e SkySport1 (canale 201)

ore 15.00-16.30 Prove libere2 – Diretta SkySportF1 (canale 207) e SkySport1 (canale 201)

Repliche FP2 su SkySportF1: ore 21.00, 00.00 e 02.15.

Sabato 30 giugno

ore 12.00-13.00 Prove libere3 – Diretta SkySportF1 (canale 207) e SkySport1 (canale 201)

ore 15.00 Qualifiche – Diretta SkySportF1 (canale 207) e SkySport1 (canale 201)

Repliche su SkySportF1: ore 18.15, 20.30, 22.15, 00.00 e 02.15.

Replica su TV8: ore 19.00

Domenica primo luglio

ore 15.10 Gran Premio d’Austria – Diretta SkySportF1 (canale 207) e SkySport1 (canale 201)

Repliche su SkySportF1: ore 18.30, 22.30 e 01.00

Replica su TV8: ore 19.00

