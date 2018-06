Wimbledon 2018, i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer il grande favorito, incertezza nel tabellone femminile

Il mondo cambia, le stagioni passano ma a Wimbledon, nel “Tempio del tennis“, il tempo si è fermato. I campi di Church Road sono pronti a accogliere, dal 2 al 15 luglio, questa edizione 2018 dei Championships ed il fascino è sempre lo stesso. L’erba londinese sarà palcoscenico ideale per gli attori con racchetta e pallina, pronti a recitare il proprio ruolo al meglio possibile e prepararsi al colpo di scena.

Come dicevamo, la tradizione è la tradizione e se parli di Wimbledon non puoi non parlare, nello stesso tempo, di Roger Federer. L’otto volte vincitore dello Slam più famoso del mondo è il grande favorito della vigilia, secondo gli appassionati ed i book-makers. La sconfitta in finale, ad Halle (Germania), contro il croato Borna Coric non ha intaccato più di tanto la leadership dell’asso svizzero, che statisticamente non potrà vincere il suo 100° torneo in carriera ma vuol suonare la sua nona sinfonia.

La reputazione che il “Maestro” si è costruito in questo sodalizio fortunato con il Major va ben al di là di un puro calcolo aritmetico di vittorie e sconfitte. Roger sa perfettamente che avrà gli occhi di tutto il mondo, avversari in primis, su di sé ma lui è pronto a raccogliere la sfida. E ciò ispira fiducia negli scommettitori.

A seguire, nel roster degli osservati speciali, c’è Novak Djokovic. Il serbo, reduce dai problemi al gomito, sta ritrovando il suo tennis. La finale conquistata al Queen’s, uno dei tornei classici di preparazione per Wimbledon, lo ha visto su livelli ottimi ed anche se è arrivata una sconfitta nell’atto conclusivo, Nole è tra i papabili al successo finale, a precedere proprio il vincitore del match citato, Marin Cilic. Il croato, finalista l’anno scorso e sconfitto da Federer, in questo 2018 si è confermato su standard molto alti, raggiungendo l’atto conclusivo degli Australian Open e le semifinali del Roland Garros. Il nativo di Medjugorje merita attenzione al pari del n.1 del mondo Rafael Nadal, per l’undicesima volta a segno al Roland Garros. Le condizioni dell’iberico sono da verificare, viste le fatiche dell’annata sulla terra rossa. Il passaggio ad una nuova superficie non è cosa facile per Rafa, pertanto sarà da valutare anche questo aspetto.

Quote prossimo vincitore Wimbledon R. Federer

N. Djokovic

R. Nadal

M. Cilic

A. Zverev 2.75

6.00

8.50

8.50

15.00 2.75

7.00

6.00

8.00

12.00 N. Kyrgios

M. Raonic

A. Murray

J. Del Potro

G. Dimitrov 15.00

20.00

20.00

25.00

40.00 15.00

20.00

18.00

25.00

25.00

Tra le donne c’è maggiore equilibrio. A guidare, di poco, la graduatoria delle quotazioni c’è la ceca Petra Kvitova, due volte vincitrice del Major (2011-2014). La ceca si è aggiudicata il recente WTA di Birmingham, battendo in finale la slovacca Magdalena Rybarikova. Una prestazione di qualità per lei che la candida al successo finale nello Slam. Segue Serena Williams. L’ex n.1 del ranking è reduce dal ritiro a Parigi, nel quarto turno contro Maria Sharapova. I problemi fisici stanno condizionando molto la resa in campo di Serena, tornata a giocare dopo il periodo di maternità. Non è un caso che inizino a circolare voci circa un suo possibile abbandono definitivo dall’attività agonistica. Nella classifica “virtuale” troviamo la vincitrice del 2017, la spagnola Garbine Muguruza, che per il suo tennis non si può escludere a priori. Per quanto concerne la n.1 WTA, la rumena Simona Halep, finalmente capace di sbloccarsi e vincere il Roland Garros, non è in cima alla lista visto che, sull’erba, l’efficacia del suo gioco è limitata. Ma, forse, quest’anno potrebbe sorprendere.

Quote vincitore Wimbledon donne P. Kvitova

S. Williams

G. Muguruza

A. Kerber

S. Halep 5.00

6.50

8.00

13.00

13.00 6.00

5.00

7.00

12.00

14.00 M. Sharapova

S. Stephens

Kar. Pliskova

M. Keys

E. Svitolina 15.00

15.00

18.00

18.00

20.00 14.00

16.00

12.00

20.00

20.00













