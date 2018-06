Wimbledon 2018: definite le teste di serie. Ci sono Fabio Fognini e Marco Cecchinato

Definite le 32 teste di serie per il tabellone maschile e femminile per quanto riguarda il torneo di Wimbledon 2018, che prenderà il via lunedì prossimo: come di consueto infatti, il torneo di tennis più famoso al mondo è l’unico che non usa il ranking per deciderle. Andiamo a scoprire i 64 favoriti: inseriti tra gli uomini anche gli azzurri Fabio Fognini e Marco Cecchinato.

Teste di serie Wimbledon 2018

Uomini

1. FEDERER, Roger (SUI)

2. NADAL, Rafael (ESP)

3. CILIC, Marin (CRO)

4. ZVEREV, Alexander (GER)

5. DEL POTRO, Juan Martin (ARG)

6. DIMITROV, Grigor (BUL)

7. THIEM, Dominic (AUT)

8. ANDERSON, Kevin (RSA)

9. ISNER, John (USA)

10. GOFFIN, David (BEL)

11. QUERREY, Sam (USA)

12. DJOKOVIC, Novak (SRB)

13. RAONIC, Milos (CAN)

14. BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP)

15. SCHWARTZMAN, Diego (ARG)

16. KYRGIOS, Nick (AUS)

17. CORIC, Borna (CRO)

18. POUILLE, Lucas (FRA)

19. SOCK, Jack (USA)

20. FOGNINI, Fabio

21. CARRENO BUSTA, Pablo (ESP)

22. EDMUND, Kyle (GBR)

23. MANNARINO, Adrian (FRA)

24. GASQUET, Richard (FRA)

25. NISHIKORI, Kei (JPN)

26. CHUNG, Hyeon (KOR)

27. KOHLSCHREIBER, Philipp (GER)

28, SHAPOVALOV, Denis (CAN)

29, DZUMHUR, Damir (BIH)

30. KRAJINOVIC, Filip (SRB)

31. CECCHINATO, Marco

32. VERDASCO, Fernando (ESP)

Donne

1. HALEP, Simona (ROU)

2. WOZNIACKI, Caroline (DEN)

3. MUGURUZA, Garbiñe (ESP)

4. STEPHENS, Sloane (USA)

5. SVITOLINA, Elina (UKR)

6. GARCIA, Caroline (FRA)

7. PLISKOVA, Karolina (CZE)

8. KVITOVA, Petra (CZE)

9. WILLIAMS, Venus (USA)

10. KEYS, Madison (USA)

11. KERBER, Angelique (GER)

12. OSTAPENKO, Jelena (LAT)

13. GOERGES, Julia (GER)

14. KASATKINA, Daria (RUS)

15. MERTENS, Elise (BEL)

16. VANDEWEGHE, Coco (USA)

17. BARTY, Ashleigh (AUS)

18. OSAKA, Naomi (JPN)

19. RYBARIKOVA, Magdalena (SVK)

20. BERTENS, Kiki (NED)

21. SEVASTOVA, Anastasija (LAT)

22. KONTA, Johanna (GBR)

23. STRYCOVA, Barbora (CZE)

24. SHARAPOVA, Maria (RUS)

25. WILLIAMS, Serena (USA)

26. GAVRILOVA, Daria (AUS)

27. SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP)

28. KONTAVEIT, Anett (EST)

29. BUZARNESCU, Mihaela (ROU)

30. PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS)

31. ZHANG, Shuai (CHN)

32. RADWANSKA, Agnieszka (POL)













